Los beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo

El Heraldodiario@elheraldo.hn

Tegucigalpa



Durante el embarazo sobran las personas expertas que quieren decirle a las mujeres lo que deben y no deben hacer, y casi reducen todo a comer y dormir.



El embarazo no es una enfermedad, y aunque hay mujeres que viven una etapa de alto riesgo y tienen que guardar reposo, hay otras que pueden hacer otras actividades como el ejercicio, aunque si no ha tenido este hábito desde antes, no se ponga a inventar cuando está con una tremenda panza.



Hacer ejercicio antes y durante el embarazo tiene muchas ventajas, desglosamos algunas de ellas:



- Ayuda a prevenir la diabetes gestacional.



- Mejora la glucosa en la sangre y disminuye la presión arterial.



- Alivia la retención de líquido, que se acentúa mucho en el embarazo.



- Disminuye la hinchazón



- Alivia malestares y dolores musculares/articulares.



- Ayuda a dormir mejor.



- Eleva las endorfinas, algo que beneficia también al bebé.



- Protege la masa muscular durante el embarazo, lo que propicia una mejor recuperación en el posparto.



- Mejora el metabolismo.



- Eleva el estado de ánimo y autoestima.



- Ayuda a que el parto sea más fácil.



- Incrementa la fuerza y esto prepara al cuerpo para tolerar el embarazo y el posparto de mejor manera.



- Ayuda a recuperar la figura mucho más rápido en el posparto.



Lo que no debe hacer



Si está acostumbrada a hacer ejercicio, puede continuar con su rutina realizando algunas modificaciones.



En el segundo y tercer trimestre no se recomienda realizar ejercicios en los que tenga que acostarse horizontalmente ya sea en una banca o en el suelo, porque el útero hace presión sobre la vena cava y esto disminuye la circulación y oxígeno en usted y el bebé.



Evite realizar ejercicios que ponen en riesgo su equilibrio, ya que el centro de gravedad cambia cuando la barriga crece.



Elimine totalmente los ejercicios y deportes de contacto o los que representen riesgo de caídas.



No haga cosas que nunca ha hecho, y si se siente mal al hacer ejercicio, consulte con su médico.