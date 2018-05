Educar sin gritar

Stefanía Valdez

Tegucigalpa, Honduras

¡No toque eso! ¡Carlos Daniel!, ¿qué hizo? ¡Lo voy a regañar si no hace caso! ¡Se come toda la comida!...

En muchos hogares parecen peleas de “perros y gatos” cuando los padres le gritan a sus hijos porque no obedecen. Según ellos, creen que esa es la solución perfecta para que los chiquillos de la casa obedezcan o aprendan la lección. Pero, aunque usted no lo crea, con gritarle a su hijo lo único que logra es que el pequeño se vuelva inseguro y que no cumpla de la forma deseada con las actividades propuestas en los diferentes espacios.

Los niños deben ser educados con amor, respeto, cuidado y muchos ingredientes más, regidos por el orden del bien y en pro de su crecimiento emocional.

Ciertamente, como padres eventualmente frente a alguna mala conducta de los niños se puede levantar la voz a modo de ejercer la ley del padre y colocar un límite frente a una pataleta o rabieta.

Asimismo, los niños gritados y maltratados verbalmente expresan el estrés a través de algunos síntomas como el sudor en las palmas de las manos, llorar sin motivo aparente, arrancarse las uñas o el cabello e insomnio. En algunas ocasiones ya se aprecian los trastornos del estado del ánimo como la depresión, la ansiedad y la angustia.