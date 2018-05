Del Campo a la Mesa da frutos en beneficio de consumidores

Tegucigalpa, Honduras

Cien mil familias están siendo beneficiadas con las acciones realizadas por la Fuerza de Tarea creada por el presidente Juan Orlando Hernández para asegurar la producción de alimentos a precios accesibles, mediante la iniciativa Del Campo a la Mesa.



A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobierno elaboró la hoja de ruta de la Fuerza de Tarea para asegurar la producción de alimentos Del Campo a la Mesa, logrando articular la producción del campo, para que los productos lleguen directamente a los consumidores y garantizar precios justos.



Las Ahorro Feria El Lempirita, las tiendas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), así como las carpas de Lempirita Móvil y las ferias de agricultores están incluidas en esta hora de ruta.



De esta forma los consumidores tienen acceso a productos frescos, de calidad y a precios bajos que según estudios de la Secretaría de Desarrollo Económico dejan ahorros de hasta 2,500 lempiras mensuales en los bolsillos de las familias hondureñas.



“Veo precios bajos; me ahorro en el bolsillo de mi familia. Acá es súper más barato que en los supermercados”, dijo Azucena Aguilar, una consumidora capitalina que ha hecho de las ahorro ferias, su lugar de compras.



Estudios de evaluación de gastos del consumidor, en base a precios de 30 productos, reflejan un ahorro de entre 500 a 625 lempiras, lo que representa 2,500 lempiras menos al acudir semana a semana a estas plazas impulsadas por el gobierno del presidente Hernández.



“Los precios aquí en la Feria del Lempirita están cómodos y le ayudan a uno, porque los huevos en la pulpería valen 4.50 a 5.00 lempiras y aquí a 76 lempiras el cartón, yo lo he estado comprando a 100 lempiras y me estoy ahorrando 24 lempiras”, dijo María Elena Sorto, reside en el Barrio El Rincón, en febrero, cuando este alimento sufrió una alza de precio causada por la especulación.



El dinero rinde más

La aceptación que han tenido estas plazas se refleja en el aumento de las ventas, un ejemplo de ello es la Ahorro Feria Lempirita que se inauguró en abril pasado en la Villa Olímpica, donde las compras aumentaron en más del 100 por ciento al pasar de L. 80,000 a más de L. 200,000, debido al aumento de compradores.



El gerente de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), Luis Pinel, dijo que pobladores de 10 colonias llegaron al nuevo punto de venta permitieron que las ventas subieran 250%.



En las tiendas Banasupro, los consumidores tienen la opción de adquirir unos 500 productos, pues durante la administración del presidente Hernández estos han ido aumentando gradualmente hasta pasar de 53 a 500.



“Compré varios productos y solo pagué 103 lempiras y si hubiera comprado en un supermercado o pulpería, bien hubiese pagado más de 200 lempiras”, comentó doña Rosa Dilia Cerrato, tras hacer sus compras en una Feria del Lempirita Móvil.





De interés

La estrategia del presidente Hernández para llevar la comida a la mesa consiste en identificar más asociaciones, cooperativas y cajas rurales de productores, para reactivar la producción nacional con diversas iniciativa y programas.