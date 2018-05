Lo que debe saber para aplicar a una beca Fulbright - Banco Atlántida  

Tegucigalpa, Honduras

Un enorme interés ha causado entre los jóvenes profesionales hondureños el Programa de Becas Fulbright-Banco Atlántida, debido a la responsabilidad con que se maneja, sobre todo por el prestigio que representa y el nivel educativo que se obtiene.

Desde el pasado 27 de febrero del 2015, cuando el embajador de Estados Unidos, James Nealon y el presidente ejecutivo de Banco Atlántida, Guillermo Bueso lanzaron la primera convocatoria para las becas, fueron muchos los jóvenes que mostraron su interés.

A la fecha, varios profesionales han logrado ser parte del selecto grupo de becarios, convirtiéndose desde ya, en promesas para el desarrollo de Honduras.

Estas becas, están destinadas para profesionales que desean cursar una maestría en el campo de negocios: estudios en las áreas de economía, administración empresarial, finanzas y otras.

Son muchos los interesados en obtener información, inquietos en obtener detalles del programa que surge de una alianza entre Banco Atlántida y el Departamento de Estado de Estados Unidos.



Eric Turner, Consejero de Prensa y Cultura de la Embajada Americana en Tegucigalpa nos comparte algunos consejos y todo lo que hay que saber sobre las aplicaciones al programa:



¿En qué consiste el programa de Becas Fulbright – Banco Atlántida?

Es un programa de becas patrocinado por el Banco Atlántida y administrado por la Embajada de los Estados Unidos bajo los lineamientos de las prestigiadas becas Fulbright. Las Becas Fulbright – Banco Atlántida son para estudios de maestría en administración empresarial, negocios, finanzas, economía, leyes de negocios y campos afines. Se estableció en julio de 2014. Por cierto, los dos participantes de la primera promoción están por graduarse en mayo.



La Beca Fulbright – Banco Atlántida abrió las puertas para que cada año dos hondureños más vayan a especializarse a los Estados Unidos. El programa comenzó con un presupuesto de $600,000 dólares para tres convocatorias y desde 2017, Banco Atlántida estableció el programa de forma más permanente. Es un gran aporte a la profesionalización de jóvenes.



¿Quiénes pueden aplicar?

Pueden presentar solicitud jóvenes profesionales hondureños residiendo en Honduras, que tengan experiencia profesional y dominio del inglés, que deseen obtener una maestría en campos de estudio relacionados a negocios, economía o finanzas en una universidad estadounidense.



¿Cuáles son los pasos para completar la solicitud?

La solicitud para el Programa de Becas Fulbright – Banco Atlántida se somete en una plataforma en línea. Para ingresar a la plataforma, pueden encontrar el enlace en la página web de la Embajada de los Estados Unidos en su versión en español - https://hn.usembassy.gov/es/education-culture-es/fulbright-banco-atlantida-es/

Lo mejor es leer toda la información sobre los requisitos de la beca y revisar los recursos y enlaces disponibles en nuestra página. Una vez que está listo para comenzar la solicitud, hay que crear un perfil en la plataforma de la solicitud y ésta se puede ir completando en etapas. La plataforma también ofrece recomendaciones sobre la preparación de los ensayos requeridos, del currículum vitae que hay que someter, de las cartas de recomendación. Otro elemento importante de la solicitud es el listado de las universidades que le interesan para ir a sacar su maestría. Nuestra página web tiene enlaces a sitios que ayudan a buscar e identificar programas de estudio disponibles en las universidades acreditadas de los Estados Unidos.



¿Cómo es el proceso de evaluación de mi solicitud?

Una vez que se cierra el plazo de recepción de solicitudes, se comienza con una revisión técnica para verificar que la solicitud esté completa - información y documentos requeridos. Luego se ve si los candidatos cumplen con los requisitos mínimos – los puntajes de las pruebas estandarizadas, si tienen título universitario y experiencia profesional, si residen en Honduras, si en sus estudios anteriores han tenido rendimiento académico destacada. Quienes pasan a la siguiente etapa, se evalúa la propuesta de estudios, planes futuros y potencial de implementar en Honduras los nuevos conocimientos adquiridos. Junto con Laspau – la organización contratada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para administrar la colocación de candidatos en universidades estadounidenses y de administrar los fondos para cada becario –se consolida una lista de candidatos a entrevistar. Durante la entrevista, uniformemente se evalúan varias características de los candidatos. Al finalizar las entrevistas, los miembros del panel comparten los puntajes de evaluación de los candidatos y deliberan sobre los resultados para seleccionar a dos candidatos a nominar para las becas. Por ser programa adherido a los estándares de Fulbright, se da preferencia a quienes no han tenido oportunidad de estudiar en los Estados Unidos o fuera de Honduras, y también se toman en cuenta las prioridades de cooperación de la Misión del Gobierno de los Estados Unidos en Honduras.



El proceso es administrado desde la Embajada de los Estados Unidos. Banco Atlántida es el patrocinador y no ejerce influencia sobre el proceso. Cualquier consulta que se le presenta a Banco Atlántida de parte de interesados en el programa se dirige a la Embajada.



¿Qué exámenes tengo que tomar para poder aplicar?

Para estudiantes extranjeros que quieren estudiar en universidades estadounidenses, la primera prueba que se requiere es el TOEFL (Test of English as a Foreign Language), que es una prueba para establecer el nivel de dominio del inglés escrito, hablado, de comprensión de habla y de lectura. Para estudios de posgrado en campos relacionados a los negocios, la prueba estandarizada es el GMAT – (Graduate Management Admission Test). Nueve de diez facultades de estudios en administración empresarial y campos afines utilizan el resultado de esta prueba para tomar decisiones sobre la admisión de candidatos a sus programas de estudios de posgrado. En el caso de la Beca Fulbright – Banco Atlántida, la presentación de resultados de ambas pruebas es indispensable. Los programas de posgrado de estudios en escuelas de negocios son altamente competitivos y los resultados de estas dos pruebas son un parámetro inicial de evaluación de los candidatos a las Becas Fulbright – Banco Atlántida.



¿La beca se puede utilizar en cualquier universidad de Estados Unidos?

El Programa de Becas Fulbright trabaja con universidades acreditadas de los Estados Unidos y con programas presenciales. Hay más de 4,500 instituciones de educación superior acreditadas en los Estados Unidos. La gama de selección es amplia. Lo importante es identificar un programa académico afín a las metas profesionales del candidato y no fijarse tanto en el nombre de la universidad. De verdad vale la pena invertir tiempo en hacer un análisis de sus metas profesionales cotejándolo con la oferta de los programas académicos. Las plataformas de búsqueda de programas académicos que ponemos a disposición en nuestra página web – www.petersons.com - dirige a universidades acreditadas de los Estados Unidos.