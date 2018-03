EHH te atiende llega con atención integral para resolver necesidades del servicio de energía a varias colonias

Tegucigalpa, Honduras

Empresa Energía Honduras (EEH) ha definido este 2018 como el año del Servicio al Cliente y desarrolla su novedoso e integral programa de atención al cliente “EEH te atiende”.



Eduardo Quintero, Gerente Comercial de EEH manifestó que este acercamiento directo a la comunidad busca ofrecer una atención de primera “La próxima semana simultáneamente estaremos en colonias de San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, paulatinamente llegaremos al resto del país con “EEH te atiende”” dijo Quintero.



A través de “EEH te atiende” se desplaza el talento humano interdisciplinario para atender de forma personaliza a cada cliente y buscar así la mejora del servicio.



Cabe destacar que el personal está siempre debidamente identificado.



Este programa permitirá resolverle al cliente sus peticiones y cualquier otra solicitud del servicio, sin salir de su colonia.

Eduardo Quintero, Gerente Comercial de EEH.





“EEH te atiende” estará del 12 al 17 de marzo en: Lomas del Mayab, Lomas del Guijarro Sur, y Colonia Payaqui, en la ciudad capital.



San Pedro Sula en: Villa Matilda, Los Andes y El Barrial.



En La Ceiba: Colonia Toronjal II



Las Mejoras

Durante la operación las cuadrillas cambiaran postes de distribución eléctrica dañados con sus componentes y herrajes, limpieza de las líneas primarias y secundarias y tensado del tendido para mejorar la altura de las líneas eléctricas y evitar daños a la red.



Asimismo, se cambiarán a los clientes las acometidas viejas por cable concéntrico, que no llevan empalme y beneficia a que ya no se produzcan falsos contactos brindando mayor seguridad del paso de energía a las casas, además es más estética.



También se revisarán los medidores a fin de que los clientes cuenten con un equipo de medición en óptimas condiciones técnicas y físicas.



A lo largo de los días en que se desarrollen las acciones de “EEH te atiende” se beneficiara a más de 2,900 clientes de las colonias arriba mencionadas.



La iniciativa de mejora acuerpada por los vecinos de dichas residenciales a través de los patronatos se ha convertido también en una jornada de socialización donde se brindan talleres de ahorro y uso eficiente de la energía, la importancia de la normalización del servicio y los beneficios del pago oportuno.



En el Programa “EEH te atiende” se pretende beneficiar a más de 100 mil clientes a nivel nacional en lo que resta del 2018.



EEH tiene la misión de prestar los siguientes servicios en el territorio nacional:



• Operación y Mantenimiento de la Red de Distribución eléctrica.

• Operación comercial y su Optimización.

• Reducción y Control de pérdidas técnicas y no técnicas.

• Incremento de la Recaudación.