PBS Honduras es galardonado como Distribuidor del Año por Xerox  

Tegucigalpa, Honduras

La empresa PBS Honduras fue galardonado recientemente como Distribuidor del Año por la compañía Xerox.



El evento anual reúne a distribuidores de 30 países de Latinoamérica y el Caribe “Xerox Distributor Group Kick Off Meeting”.



Los premios que recibió PBS Honduras fueron:



1. Unlock a brighter future award: premio por el proyecto de responsabilidad con mayor impacto en la región, en este caso la dotación de estabilizadores para niños con parálisis cerebral en PREPACE, elaborados por los empleados de PBS utilizando pallets como materia prima.



2. Outstanding Customer Satisfaction, NPS 2017: reconocimiento por haber obtenido el mayor puntaje en evaluación de servicio por clientes de PBS Honduras.



3. Presidents Club, Total Revenue Performance: por haber logrado el mayor rendimiento en ventas de productos y servicios Xerox.



4. Distributor of the Year: el premio más importante al que aspiran los 30 países de XDG, reconocimiento por ser la operación con mayores logros en el 2017. En los más de 47 años de Xerox en Honduras es la primera vez que el país obtiene este reconocimiento.