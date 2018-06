Editorial

El continente americano es en la actualidad una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo. En México, por ejemplo, solo en 2018 han sido asesinados seis periodistas y otros 200 fueron víctimas de diversas agresiones, según los registros del organismo Artículo 19 que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.



Honduras no es la excepción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra que entre el 2000 y el 2018 fueron asesinadas 75 personas vinculadas a los medios de comunicación en este país centroamericano.



En este tema, México y Honduras tienen una historia en común: más del 90% de esos crímenes están impunes. Las autoridades dicen que investigan, pero los resultados de esas investigaciones no son conocidas.



La situación que hoy en día viven México y Honduras la vivió también Colombia. En ese país sudamericano resalta el caso del periodista Nelson Carvajal, asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila, por denunciar temas de corrupción relacionados con el manejo de los asuntos públicos de su departamento, y de lavado de dinero.



Las irregularidades en la investigación y las amenazas sufridas por los familiares llevaron a que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tomara el caso y lo presentara a la CIDH en 2002. La Comisión lo elevó a la CorteIDH en 2015. La semana pasada, la Corte concluyó que el Estado colombiano falló en su deber de sancionar a los responsables del asesinato de Carvajal, de garantizar su derecho a la libertad de expresión y proteger a sus familiares, y ordenó adoptar una serie de medidas de reparación, incluyendo la no repetición de hechos similares.



“Esta sentencia es un hito histórico en la lucha contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en las Américas. Se hace justicia por Nelson y sus familiares”, dijo el presidente de la SIP, Gustavo Mohme. Y así es. También es un mensaje para los Estados del continente que ven con indiferencia el asesinato de sus periodistas y las agresiones contra la libertad de expresión. Que sepan que ante la falta de justicia interna, la justicia internacional puede alcanzar a las autoridades y Estados que olvidan rápidamente los hechos criminales contra los miembros de la prensa.