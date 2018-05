Editorial

Los cobros excesivos por el servicio de electricidad no comenzaron con la llegada de la concesionaria Empresa Energía Eléctrica (EEH), encargada de la medición y facturación. Han sido por años una cruz sobre la espalda de los abonados, impotentes como mercado cautivo de la monopólica Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

No ha habido reclamo que valga, los hondureños siempre han salido perdiendo, ya sea cuando sus electrodomésticos sufren daños a raíz de los apagones o por la pérdida de alimentos por falta de refrigeración. Ni qué decir de las horas sin el suministro energético programadas sistemáticamente para efectos de los dichosos trabajos de mantenimiento que, no obstante, no se reflejan en la factura al alza que con puntualidad les llega cada mes. Además de la suspensión programada del servicio, en lo único que en su momento la ENEE y ahora la EEH han mostrado absoluta eficiencia es en aplicar los cortes cuando el cliente se atrasa en el pago. Y aun en esto los usuarios reclaman que hay morosos que deben millones y siguen gozando del servicio, en una disparidad que siempre perjudica a los más pobres.

Años de mal servicio y cobros excesivos que encarecen aún más la economía familiar tienen a los abonados más que indispuestos, están hartos de no ser escuchados y ser tratados como el azadón: todo para allá, nada para acá. Por eso la reacción airada de algunos compatriotas que repelieron a palos a los empleados de EEH que pretendían instalar los nuevos “medidores inteligentes” en reemplazo de aquellos que supuestamente presentan anomalías. Lo insólito es que con estos cambios en el sistema de lectura y facturación algunos abonados recibieron doble factura, con distintos valores.

Ojalá que el ultimátum que dio el gobierno ante los cobros excesivos signifique que estos no se repetirán más y que los abonados pagarán el precio justo y acorde con el consumo de electricidad.

Ojalá que la comisión para revisar las medidas de EEH no sea una más de tantas que se nombran en el país. Y ojalá que la Fiscalía, llamada también a acompañar las denuncias de los hondureños, actúe y haga justicia ante tantos y tantos abusos