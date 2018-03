Editorial

Las reformas al 1.5 por ciento del Impuesto sobre la Renta dejan un sabor agridulce en el sector empresarial. Por un lado están quienes exigían la derogación del impuesto contemplado en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, aprobada en 2013 por el Congreso Nacional que presidía el actual mandatario. Por el otro, están quienes celebran que con las nuevas disposiciones aumentará la inversión y se crearán los empleos que por causa del 1.5% se habían dejado de generar, con lo cual el Estado percibirá indirectamente esos ingresos (que significan solo en el primer año un sacrificio fiscal de 600 millones de lempiras) gracias a una mayor actividad económica.

Se trata pues de una rectificación que si bien no llena del todo las expectativas de algunos grupos, es una muestra de que la presión ejercida por los empresarios, y también por los políticos, no ha sido en vano y de que algunas condiciones en el país han cambiado de tal manera que hacen posible estas reformas graduales, incluyendo la de una cultura tributaria como instrumento para combatir la evasión. La ley, como su nombre lo indica, fue aprobada para aumentar los ingresos tributarios, lo que se logró notablemente, y reducir el gasto público, aunque en este punto todavía sigue faltando eficiencia.

Con la propuesta de revisión al 1.5% serán beneficiadas en el primer año 2,335 de las 2,551 empresas obligadas a pagar ese porcentaje, es decir las que facturan más de 300 millones de lempiras. En 2019, aquellas empresas con ingresos de 300 a 600 millones pagarán un 0.75% y las de más de 600 millones, 1%. Mientras que a partir de 2020 solo pagarán el 1% aquellas empresas que facturen más de mil millones, es decir 37 compañías que seguirán pagando los impuestos sobre las ventas netas y no sobre las utilidades. Llegar a este punto no fue fácil y hay que reconocer la voluntad de ambos sectores, gobierno y empresarios, para buscar un común acuerdo. La mayor beneficiada es la pequeña y mediana empresa, que podrá reinvertir esos recursos que ya no tendrán que pagar al fisco para hacer creer sus negocios, lo cual significa también desarrollo económico para el país