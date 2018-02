Editorial

En el país con el mayor índice de desigualdad de Latinoamérica, según datos de 2016 del Banco Mundial, el acceso a la salud se caracteriza también por una marcada disparidad. Mientras un exclusivo segmento de la población se hace chequeos médicos en el exterior, muchos hondureños no pueden acceder siquiera a la atención médica deficiente que brinda el Estado debido a la falta de cobertura. Tal inequidad impacta en muchas áreas de la salud, entre ellas la bucal, cuya atención –para colmo de males– tampoco es considerada por muchos como una prioridad. Esta es la causa de que enfermedades como las caries sean uno de los problemas de salud oral más comunes, pese al impacto que tiene sobre la calidad de vida de las personas.

El problema no es de ahora, de allí que desde hace más de 30 años y como parte de las actividades dirigidas a la comunidad, la UNAH disponga de las clínicas odontológicas para estudiantes y pacientes en general, quienes pueden recibir atención bucal proporcionada por alumnos de odontología a precios más bajos que en los consultorios privados y en mejores condiciones que en los centros sanitarios públicos. Recientemente, estos espacios para la atención bucal fueron remodelados y adecuados para beneficio de alumnos y población en general, que también tienen a disposición otros servicios en el alma máter, como el de imágenes y radiología o los consultorios jurídicos gratuitos, entre otros. Hay que reconocer que en los últimos años el crecimiento y mejoras en la infraestructura de la máxima casa de estudios han sido extraordinarios y que, aunque no lo suficiente, ha tenido avances en la calidad educativa. Sin embargo, también es cierto que en el tema indispensable de la salud se ha quedado corta, por eso es de destacar la inversión de 40 millones de lempiras para modernizar las clínicas odontológicas con las que responde a una necesidad apremiante en la comunidad. Y es que ante los múltiples problemas sociales, la UNAH tiene oportunidades extraordinarias de servicio, sobre todo en lo referente a la salud, un tema sensible en el que todavía se queda corta y con el que podría retribuir más por el millonario presupuesto, que en 2017 fue de alrededor de cinco mil millones de lempiras. Suficiente para tener un impacto que se vea en la gente