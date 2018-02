Editorial

El Día del Amor y la Amistad, que coincidió este año con el inicio de la Cuaresma, quedó marcado por el tiroteo en una escuela secundaria en Florida en el que murieron 17 personas -entre ellas dos hispanos-, la mayoría menores de edad.

Como siempre pasa cuando ocurren estas tragedias, afloran los mensajes de solidaridad y también de condena de los países amigos, entre ellos el nuestro. La proximidad geográfica, la familiaridad con el turístico estado sureño y el hecho de que la mayoría de migrantes hondureños en Estados Unidos viven en Florida hace más sentido el pesar por otra matanza irracional.

Se trata del tiroteo número 18 en lo que va del año en el país norteamericano, que pareciera no terminar de sacar lecciones y emprender acciones para que no se repitan más estos hechos que ocurren, en parte, debido a la facilidad que ofrece a los perpetradores la falta de control en la tenencia de armas.

El culpable de “la masacre de San Valentín” es un joven de 19 años que legalmente no podía comprar alcohol ni cigarrillos, pero sí un rifle AR-15, un arma capaz de disparar más de cien balas por minuto y que ha sido utilizada en las peores matanzas en ese país.

En esta última, quienes se oponen a cualquier restricción a la portación de armas se han centrado en el desequilibrio mental del victimario y no en el medio empleado para asesinar a víctimas inocentes. Llama también la atención que en un país cuestionado por la vigilancia oculta a sus ciudadanos, no se haya podido evitar el asesinato masivo aun cuando el FBI había sido alertado sobre el tirador meses atrás, pero no fue capaz de seguirle el rastro y localizarlo. Sin embargo, si hay algo que se debe destacar de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre este último tiroteo es que los ciudadanos “deben denunciar siempre este tipo de cosas a las autoridades, una y otra vez”. Y eso aplica para cualquier país. El tirador de Florida dio muchos indicios en las redes sociales de lo que terminaría desembocando en un acto perverso y sin sentido. Ojalá que el horror, la indignación y el temor generados por este último hecho no se queden en un debate estéril que se haya extinguido hasta el siguiente tiroteo