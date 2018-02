Editorial

Autoridades de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) han expresado su intención de regular en escuelas y colegios contenidos musicales como el reguetón, cuya letra usualmente es una apología al machismo y un incentivo a la violencia contra la mujer, que es representada como un mero objeto sexual.

Bien dicen que para gustos, los colores y, al margen de lo que para unos es artístico y para otros no, la música es también una manifestación de la libre expresión. No puede llamarse civilizada una sociedad que practica la intolerancia, todo lo contrario, reconoce y defiende la diversidad en todas sus formas y la creación artística no puede ser la excepción.

Por otro lado, el machismo es un problema social en nuestro país, que se evidencia en la violencia doméstica, los femicidios, la inequidad salarial, el acoso, la feminización de la pobreza, la paternidad irresponsable, la escasa participación de la mujer en las estructura de poder, etc. Y la tarea de modificar tan nefasto patrón cultural debe empezar con la educación.

Niños y jóvenes en proceso de formación son el molde que dará forma a una nueva generación libre de vicios y cerrazón. De allí que la Dinaf busque protegerlos de mensajes con contenido sexual y de violencia en los centros de estudio que permeen y deformen su mente y conciencia. Sin embargo, la medida, aunque válida y bien intencionada, no es suficiente, porque a menos que se guarden en una burbuja, los jovencitos estarán siempre expuestos a la radio, la televisión, las redes sociales... Por eso, los mensajes de algunos géneros y subgéneros musicales considerados nocivos como en el caso del reguetón deben servir también como tema de reflexión en las aulas de clases que lleve a los jóvenes al discernimiento. Para que razonen sobre el contenido del mensaje que están escuchando, los estereotipos y las concepciones erróneas que deben ser cambiados.

Por supuesto, es en los hogares donde se plantan las primeras semillas de la enseñanza, hábitos, costumbres e ideas que les acompañarán toda la vida, de allí que sean los padres los primeros llamados a inculcar valores y principios para su bien y el de la sociedad