Editorial

Tras unas vacaciones marcadas por la convulsión que se desató en el país tras los comicios generales de 2017, más de dos millones de jovencitos -solo en el sistema educativo público- comenzaron ayer el año lectivo en los niveles primario y secundario.

Paralelamente, trascendió la renuncia de la ministra de Educación, que estuvo un año en el cargo, y la juramentación de su sucesor. La exministra reconoció lo complicado que resultó encontrarse con una secretaría en la que se trabajaba de manera dispersa. Ojalá que ya no fuese más así, que los esfuerzos en una de las dependencias con mayor presupuesto, aunque no llega todavía al mínimo necesario de 6% del PIB, estuvieran por fin concentrados y enfocados en mejorar las condiciones de la enseñanza en el país. Sin embargo, que con cada gobierno, como ha sido la norma la mayoría de veces, cambien las autoridades educativas se rompe la cadena y se vuelve a comenzar en un proceso que debiera ser constante. Como resultado, los factores intrínsecos y extrínsecos que impactan y amenazan el desarrollo educativo no se abordan en su totalidad.

Entre los niños y jóvenes que este jueves iniciaron clases en las escuelas y colegios públicos habrá quienes carezcan de un pupitre -y tengan que sentarse en el suelo-, de energía eléctrica y agua potable, de la guía de un buen maestro -competente y responsable-, de la merienda escolar que los motive a regresar al día siguiente, de la seguridad de no ser acechados por las maras, de la estabilidad económica en sus hogares para llegar hasta el mínimo de los 200 días y hasta de una educación realmente gratuita, porque muchos padres deben aportar para mejorar las condiciones de los centros educativos.

Estas y otras situaciones adversas para la calidad educativa y la permanencia en las aulas son parte de los retos y desafíos de las nuevas autoridades de Educación. Y aunque son un reflejo de lo que no se ha hecho, se ha hecho mal o se ha dejado de hacer, también muestran la carencia de recursos públicos, ya sea porque han sido mal usados o porque nunca llegaron debido a que se esfumaron en las redes de la corrupción que también nos tiene pobres en educación