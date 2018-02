Editorial

Apetición de varios sectores nacionales, la ONU conformará un equipo facilitador del diálogo para dirimir el conflicto in crescendo que, en teoría, inició el pasado 26 de noviembre con unos comicios cuyos resultados no son reconocidos por una parte de la población.

Una de las fuertes candidatas a integrar ese grupo internacional es la guatemalteca Ana Catalina Soberanis, expresidenta del Congreso de la República, entre otros cargos en su haber, quien como analista en resolución de conflictos en la OEA ha reiterado lo que ya debiéramos tener claro: Y es que son los actores internos quienes deben legitimar el proceso de diálogo y buscar acuerdos que permitan avanzar hacia la reconciliación. Somos los hondureños los únicos que podemos superar la crisis política, que debiera ser vista como un punto sin retorno al estado de cosas que nos ha empujado al atolladero donde estamos. Pero eso deben entenderlo los políticos y gobernantes, y urgirlo el pueblo, ya nada puede volver a ser lo mismo.

La crisis de confianza y de credibilidad de las instituciones democráticas, la plutocracia y la frustración de un pueblo rezagado son los caldos de cultivo de la coyuntura actual.

La polarización en que nos encontramos no tiene colores partidistas, aunque haya quienes buscan su protagonismo, y nos presenta una oportunidad histórica para fraguar, ya no componendas inmorales y pactos lesivos, sino un verdadero cambio social. Pero si esta situación en que nos encontramos no se afronta con el diálogo honesto e inclusivo, con voluntad política y amor por Honduras, corremos el riesgo de entrar en una etapa peor. La guerra civil en El Salvador fue precedida por una crisis política y social con muchas similitudes a la nuestra, además de la desigualdad social, que es también un denominador común en los conflictos armados en Guatemala, Nicaragua y Colombia.

Si estos países hermanos lograron superar tan nefastos capítulos de su historia mediante el diálogo, ¿por qué nosotros no podemos aferrarnos a él para evitar hundirnos más en la inestabilidad?