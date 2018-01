Editorial

El sismo de 7.6 grados en la escala de Richter que la noche del martes anterior sacudió el Atlántico, debe ser visto como una alerta que llama a revisar qué tan preparados estamos para soportar un evento de semejante magnitud.

Desde 1998, tras la devastación dejada por el huracán Mitch, Honduras ha venido mejorando en materia de prevención de desastres. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) pasó de ser una entidad saqueada frecuentemente a una institución instrumentalmente moderna, con actuaciones más responsables.

Sin embargo, los retos en materia de gestión y prevención de riesgos cada día son mayores y requieren de más exigencia. El mundo actualmente enfrenta diversas amenazas producto del calentamiento de la Tierra y hay que estar preparados.

Si el calentamiento global cambia la corteza terrestre, los terremotos, tsunamis, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas serán más frecuentes, proyectan los científicos.

Recordemos también que según estudios geológicos, Honduras se encuentra ubicada entre la placa del Caribe, al norte, y la placa de Cocos al sureste, o sea un área propensa a la sismicidad. Asimismo tiene dos costas que en temporada de invierno son amenazadas por los huracanes.

El riesgo también está a lo interno ya que el país posee un territorio muy vulnerable a desastres como sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra. Entonces sí hay mucho de qué preocuparnos.

No hay que olvidar que el sentido de la prevención no es correr con asistencia después de una devastación, sino haber puesto a salvo toda vida antes de que el hecho ocurra. Aunque la tecnología es fundamental para minimizar los daños y para ver en tiempo real los hechos en otras latitudes, no basta. Lo más esencial es enseñarle a la población cómo actuar ante una alerta temprana y luego de un evento.

Además de manuales actualizados es necesario que los códigos de construcción de infraestructura sean rígidos y muy supervisados. Hay que tener siempre presente que ante la brutalidad de la naturaleza, solo la toma de conciencia, la educación y la prevención salvarán vidas