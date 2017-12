Editorial

Cotizar para no ser atendido en el IHSS

Lamentable pero así es. En los últimos 38 días los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no solo abandonaron la consulta externa, sino que dejaron de atender unas 18,600 citas, como si la vida de quienes les pagan su sueldo tuviera poco valor.

Aunque el pago de estos galenos sale de las cotizaciones mensuales de los trabajadores y de los empresarios, ellos se han unido a una huelga que promueve el Colegio Médico de Honduras (CMH) que exige al gobierno cancelar a los doctores del servicio sanitario público una deuda acumulada correspondiente a reajustes salariales que no les hacen desde el 2013.

Se habla de una mora de 23% que se acerca a unos 300 millones de lempiras. Por su parte, el gobierno les ofreció un ajuste retroactivo de 4.5% según el sueldo mensual que ganen. Acuerdo que la junta directiva del CMH aceptó porque se mencionó que abarcaba a todos los galenos del país.

Sin embargo, no se tomó en cuenta que el gobierno no puede decidir sobre los salarios que se deben pagar en el IHSS, porque este se sostiene con fondos provenientes de los afiliados y de los empleadores, los recursos estatales son pocos.

Los 987 médicos del Seguro Social quieren el mismo trato que sus colegas del servicio público, sin embargo, la Comisión Interventora del IHSS les explicó que eso era imposible, pero les ofreció un aumento de 7% a partir de 2018 acompañado de un bono, propuesta que fue rechazada.

Vilma Morales, miembro de la Comisión Interventora del IHSS, ha sido clara de que no hay condiciones económicas para hacer pagos retroactivos y descartó un incremento de las cotizaciones- que es la única fuente para obtener más recursos- para satisfacer demandas salariales.

Aumentar las aportaciones para complacer este tipo de exigencias sería sacrificar a trabajadores y patronos para premiar a un grupo de empleados muy cuestionados por sus servicios.

Incluso, es objetable que después de 38 días de no brindar consulta a estos médicos se les pague un salario que no se han ganado y que corre con el sufrimiento de miles de trabajadores enfermos que no han atendido.