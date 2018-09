Columnistas

A simple vista pareciera que eventos suscitados esta semana, confirman el desprestigio en que se abate el estamento político. Aunque no constituyan prueba en sí mismos, son instrumentales para teorizar en otros comportamientos ocultos aun, de dirigentes y aspirantes a serlo, con lo que la pérdida de credibilidad y la condena terminarían por ser consecuentes. Como si no fuera a haber retorno, la caída libre de la confianza en los políticos adormece en un ensueño a no pocos, entre los aplausos y la algarabía de propios y extraños, al creer vislumbrar en el desplome la oportunidad que facilite finalmente su acceso al poder casi sin costo algún día, cualquier día. Pero es que es el oportunismo el más merecedor de repudio para cuando sea descubierto. Por ahora, sorprender ya no sorprende. Pero que los eventos a referir, si servirían de fundamento a la transformación añorada, puede ser. Es asunto de madurar y aprender, que nunca es tarde, a sacar las lecciones que todo evento o decisión brindan a quienes dispuestos a darles la lectura correcta, pasan a aplicarlas para vivir o sobrevivir. El aseguramiento de las principales sedes de los partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Nacional, más allá del efecto traumático en sus militantes, que duele, duele, y de si finalmente quedará establecida lo improcedente de la acción jurisdiccional, hace surgir muchas preguntas y deberán surgir muchas más, con sus respuestas. Por otra parte, la farsa con que dos diputados trataron de simular una inexistente generosidad develan comportamientos reprensibles que no pueden llevar a ningún lado. O llevarles a muchos lados, ninguno de los cuales sea el deseado. ¿Cuántas veces más se habrán burlado ellos y sus colegas de la fe ciudadana? Por lo general, la sabiduría del adagio popular “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, vez tras vez es comprobada. Solo es de esperar a que llegue el momento. Pero no será a simple vista. Hay que profundizar la mirada