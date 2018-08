Columnistas

Los políticos deben cambiar, renovarse, democratizarse para encontrar en principios profundos de moralidad personal y política el entendimiento que merezca aceptación y respeto.

En esta crisis desatada por la ambición y la soberbia el diálogo político es la única posibilidad de solución civilizada.

El sectarismo que tanto daño nos ha hecho sigue primando contra toda acción que tienda al cambio que seguimos esperando y provoca a su conveniencia, el quebrantamiento del Estado de derecho y su ingobernabilidad. Sin ideología, respeto ni amor a Honduras. Incultura política.

Con los antecedentes ese recurso político carece de sentido, sería otro engaño, si no examinamos su significado real, quien lo propone, con qué objetivos y si los participantes están dispuestos a deponer su ambición y soberbia.

Por los acontecimientos poselectorales se convoca a un diálogo para consensuar puntos de convergencia por la urgencia de superar lo que nos afecta a un costo sociopolítico mayor al ya sufrido. Aún recuperable.

Los que inducen el caos, anarquía y sufrimiento de los menos favorecidos que resienten los embates de la violencia, buscan afanosamente un martirologio para “vivir” del pueblo que envilecido, se mata y sirve de carnada al iletrado cerril que grita sin sentido ni sentirlo y sin importarle el dolor del compatriota arreado por un farsante perdido en tiempo, espacio y circunstancia. La propuesta a dialogar ha sido más comentada por los menos pensantes que vociferan sus diatribas para imponer condiciones que favorezcan sus intereses partidarios. Nadie, ninguno de los supuestos dialogantes, ha pensado en Honduras. Total aguanta con todo.

Ebal, el vocero gubernamental, es generador de anticuerpos por su intolerante fatuidad. Nasralla, inútil narcisista, y Zelaya, innato bravucón, hicieron liga y fracasaron. Como orates con progresiva psicopatología cuestionan el diálogo exigiendo posturas empecinados en sostener la crisis que los mantiene vigentes. El otro Zelaya, Luis Orlando, rector de la peor derrota del otrora beligerante liberalismo, sin respeto a su partido y con demostrada despersonalización e incapacidad política, se pliega al saltimbanqui para reciclar sus incoherencias. Llaman insistentemente al gobernante en tono peyorativo “Juan Hernández” para demeritarlo en el cargo que ostenta, que tanto les duele. Sus achichincles son eco de esa mentecatez.

El vocero de Nasralla, irresponsable prosaico, lució su lustre ofendiendo. Dio el anticipo de su carente educación para dialogar.

El significado del diálogo ha sido manipulado hasta convertirlo en arma de todos contra todos. Los posibles dialogantes se pierden sin objetivos precisos. No prestarle atención es aumentar la crisis y anarquizarla, es no querer a Honduras, es negarle un futuro mejor a nuestro pueblo como misión impostergable. Visión que nunca han tenido los politiqueros. “Los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos, ni las necesidades que quiere imponer los políticos”, Adolfo Pérez Esquivel.

“Quizá esté yo equivocado y tú en lo cierto, quizá con un esfuerzo a la verdad nos acerquemos”, Karl Popper.

Dialoguemos para decirnos la verdad, respetarla y aplicarla. Urge entendernos. Es entre hondureños que debemos resolver nuestros problemas. Si no es con estos señores pusilánimes, hay ciudadanos honorables y capaces que aman a Honduras para que intervengan ordenando ese diálogo y hagan deponer dos delitos que deshumanizan al hombre, la ambición y la soberbia.