Se acercan los desfiles… otra vez. Los desfiles patrios significan para muchos hondureños la gran celebración de la independencia de Honduras (permítase la imprecisión de no decir Centroamérica). Para muchos si no hay desfile, no hay celebración. Y a pesar de que es innegable que ya forma parte importante de la tradición de la alegría independentista de Honduras guarda detrás de sí motivos poco festivos.

Las instituciones educativas se preparan durante meses para mostrar su mejor rostro a todo el país. Y está bien. Lo que inquieta un poco es que el rostro mostrado no coincide con la realidad que las estadísticas del sector educación en Honduras publica año con año y mucho menos con la calidad de estudiantes y profesionales que el sistema educativo da a la comunidad nacional. Recuerda este hecho a la imagen de aquel clásico anónimo de la literatura española y universal: “El lazarillo de Tormes”, donde el amo del lazarillo aparentaba un buen vivir, con un elegante abrigo que por detrás estaba roto. Hay que ver el espectáculo tras bambalinas.

Más de un estudiante descuidado ha sido sorprendido por una pregunta básica sobre las fiestas patrias o cultura general cuya respuesta desconocía. Y no, no es casualidad, es que esa es la realidad de muchos de los miles estudiantes que se aprestan a protagonizar los desfiles. Habrá muchas razones por las cuales decide pasar muchas horas practicando y gastarse su feriado bajo el implacable sol de septiembre, pero definitivamente amor a la patria no es.

Las señoritas y los jóvenes este como en años recientes se aprestarán a publicar en sus redes sociales las mejores fotografías que sus amigos y familiares logren capturar mientras lucen la mejor versión de sí mismos en la calle. Todo, por supuesto, a la espera de la decena o centena de reacciones de sus seres queridos. Y como experiencia personal está bien, pero… ¿y el país?

Se espera que los buenos espectáculos brindados no sean a costa de una merma en la calidad de educación, de tiempo productivo en el salón de clases.

Del otro lado, están los padres de familia. Hay quienes adquieren deudas o se limitan en otros gastos elementales con tal de ver a sus hijos ser parte de la alegría patria. Los gastos en los que se ve involucrada la familia de una estudiante que participa como palillona, pomponera, cadete o integrante de la banda no son mínimos. Hágase contraste con la realidad económica de Honduras.

La independencia debe celebrarse. Sería muy triste no hacerlo u olvidarla, más allá de que todos los años se cuestiona desde uno y otro lado, desde una u otra doctrina si de verdad somos independientes. Sin con el mismo esmero que el personal docente y administrativo, los padres de familia y los estudiantes se preparan para los desfiles lo hicieran para el diario aprender otros serían los resultados. No tendría ninguna observación sobre el desarrollo de las fiestas patrias si no sintiera que en ese ciclo de desfile patrio a desfile patrio no pasa nada, no se progresa. La vida solo sigue. La patria solo sigue. Para alegría de todos, los desfiles salen bien. Gustan. Alegran. Entretienen. Particularmente pienso que es un buen síntoma que salgan bien, pero no puede ser solo esto lo que funcione de buena manera. Debe haber más. Si se puede ser protagonista en septiembre, se puede ser protagonista desde enero hasta diciembre, desde los pupitres, desde los pizarrones, desde las artes y la ciencia. Se corre el riesgo este año como en los anteriores de ser solo espectáculo y muy poca sustancia. Pero hay que alegrarse de todas maneras un poco, solo un poco, porque se acercan los desfiles… otra vez.