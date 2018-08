Columnistas

En medio de este vendaval de frustraciones, incertidumbre, temores intensos de un pueblo desesperado, surgen voces que alientan la esperanza de que el futuro no puede, no debe ser, tan sombrío. En la edición del miércoles 15 de un diario capitalino se publicó un artículo del excelente columnista José María Leiva Leiva quien, a su vez, reproduce el pensamiento de cuatro jóvenes poetas hondureños que demandan, con frases excelentemente hilvanadas, una verdadera, genuina y honesta transformación de la actitud del hondureño frente al destino de esta patria irredenta que urge del concurso de sus mejores hijos para no seguir de rodillas frente al mundo.

Recoge don José María cuatro extractos literarios, de igual número de escritores iluminados, que invitan a romper los grilletes que aprisionan el pensamiento y las actitudes del pueblo hondureño que, en estos momentos, en lo que parece ser la cúspide de su desgracia, padece de un liderazgo político altamente corruptos, pusilánime, irresponsable y antipatriota que irrespeta y desprecia, día a día, el sentir de nueve millones de habitantes y aparenta sordera frente al gemido de un pueblo que sufre las calamidades de una pobreza creciente. Funcionarios públicos corruptos y empresarios deshonestos que continúan jugando ruleta rusa, apostando a que jamás serán descubiertos y que por esos arreglos que se dan en las cofradías políticas hondureñas, la impunidad seguirá sentando sus reales salvándolos de pagar tras las rejas, el pecado de haber defraudado los sagrados intereses de un pueblo que merece algo más. El artículo de don José María es verdaderamente estimulante, lleno de contenido patriótico y las citas de estos jóvenes poetas son joyas para los que amamos entrañablemente a esta patria abandonada. Por eso compartimos el dolor de Norma Lisseth Calidonio al ver “la dignidad de la patria prostituida, su honor y su gloria mancillada”, al igual que nos unimos a Carlos Macías en su “Despertar Honduras” y su “fe en que sí hay esperanza, fe, unidad y confianza” en esa nueva Honduras; y tomamos la escoba para acompañar a Roberto Barahona en la “limpia a Honduras” y fortalecemos nuestro espíritu al compartir con José Manuel Amanzor Padilla “el amor sincero por nuestra tierra y su grandeza” y, finalmente, oro con don José María porque el Señor haga germinar, en esta Honduras, la semilla de una nueva generación capaz de levantar a este pueblo de su estado de crónica postración; una generación que abra bien los ojos para que pueda ver la verdad de nuestro atraso pero, sobre todo, que tenga el coraje y la sabiduría para encontrar el camino hacia la meta de desarrollo humano que esta Honduras pide a gritos. Gracias don José María, así también se hace patria