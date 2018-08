Columnistas

La profesión del abogado es la más noble. La mejor, decimos. Así lo creemos quienes somos instrumentales en resolverles problemas a otros o en ser parte de nuevos comienzos cargados de esperanzas. Es la manifestación humana más cercana a la divina, la de impartir justicia. Las leyes abarcan cada área, todo tiene algún tipo de regulación. Cierto, hay que trabajar en reivindicar la profesión del abogado, en la ética de algunos. Es cuando decimos que hay abogados que no lo parecen por contradecir el ideal. Como en cualquier gremio, este es muy competitivo. La descalificación es una constante para captar clientela, con mentiras propias del medio: que si no sabe nada de derecho, que si no ha litigado en los juzgados, que si se dedica a otras labores. Aunque sean los mismos descalificadores, quienes de abogados solo tengan un cartón y una oficina… Y su diletancia. Vivimos en Honduras, también es un gremio machista, a la mujer con sus metas logradas en la abogacía se le intenta desautorizar. “A las pruebas me remito”, “papelitos hablan”, eran frases repetidas por un abogado en amplio significado. Lo mismo podía defender al poderoso que a quien no tenía cómo pagarle, porque el lucro nunca fue su ulterior propósito, porque no puede serlo en un verdadero abogado. Hacer valer la justicia, sí. Era lo que irradiaba desde estudiante. Hay abogados con un único indicador para el éxito, el número de dígitos en sus cuentas. Pero también hay otros, quizás más valiosos. Él los alcanzó a todos. Fue abogado como debe ser el abogado. ¡Qué pesar tan hondo por la pérdida del abogado y notario Mateo Galán! Su humildad y alegría hacían contraste con su sapiencia, carácter y valentía de la cual hiciera gala hasta el final. Trasciende en su trayectoria ejemplar de ciudadano solidario, de amigo incondicional y de abogado y notario insigne, así como en las familias maravillosas que fueran su motor y su orgullo: la que lo formó y la que el formó. En paz descansa Rubén Darío Mateo Galán. ¡Sin duda!