Columnistas

Los miembros de la Policía Nacional de Honduras han sido bien vistos por unos y odiados por otros, y es que por naturaleza humana el “pretender quedar bien o agradar a todos” es imposible. Ser policía no es un quehacer fácil, para comenzar, el proceso de formación y educación en sus diferentes espacios y etapas es muy distinto al que recibe un ciudadano en el resto de los centros educativos del país, ya que su naturaleza institucional incorpora en su formación tanto lo científico como lo doctrinal.

Un policía se somete a riguroso entrenamiento desde el momento en que ingresa a la institución, un policía dedica el 90% de su vida al servicio de la misma. Un policía nunca o casi nunca está cerca de su casa y su familia, sus asignaciones de trabajo están donde se requiere de su servicio. Un policía sale a trabajar y no sabe con qué se va encontrar, es más, no sabe si va a regresar, pues el solo hecho de portar un uniforme los convierte en blanco fácil para la delincuencia.

Un policía mayormente vive en zonas de peligro, pues su sueldo no es tan ostentoso como para vivir en colonias seguras. Un policía tiene que hacer uso del transporte público porque no tiene vehículo. Un policía es observado, señalado, criticado, menospreciado, etc, etc, etc.

Y entonces, ¿qué es un policía? Es un ser humano como usted y como yo que piensa, siente y vive toda la problemática de país que vivimos todos, con la gran diferencia que el policía adquiere un compromiso de servir y proteger a otros.

La naturaleza misma de la institución los coloca en el blanco de las críticas y señalamientos, sin embargo, el quehacer policial es noble y sacrificado. Los buenos son más, son mayoría y lamentablemente también es natural en el comportamiento humano que pongamos la mirada en las acciones erróneas de algunos policías dejando a un lado todo lo bueno que nuestra Policía Nacional hace a diario. Con todo esto no pretendo decir que otras carreras o quehaceres no sean importantes o dificultosos, lo que pretendo más bien es informar al ciudadano mal informado, que sepa y tome conciencia que ser policía no es cosa de juego, los sacrificios y riesgos que conlleva son aún más altos que los de cualquier otra persona.

La institución policial está siendo objeto de grandes cambios, transformaciones y modernizaciones en su actuar; dependerá pues del compromiso individual de cada uno de sus miembros ser hombres y mujeres de valor para poner en alto el nombre de tan noble e importante institución. Que el divino creador bendiga a todos los policías de Honduras, felicidades en su día.

Milagro Castañeda C.

Máster en Seguridad Humana