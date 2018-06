Columnistas

Para que no me malinterpreten, debo decir de entrada que estoy a favor de la lucha contra la corrupción pública y privada, caiga quien caiga. El problema que observo es que el Ministerio Público, la Ufecic, Maccih y el CNA únicamente se concentran en investigar y procesar a funcionarios del actual gobierno. Al inicio de la actual ola de lucha contra la corrupción pensé que era por estrategia, que iniciarían con los más recientes casos para dar el ejemplo, pero que después seguirían con el anterior gobierno de “Mel”, pero no ha sido así.

Al tratar de explicar esa parcialización hay quienes argumentan que ese direccionamiento proviene del presidente Juan Orlando, estoy en desacuerdo con esa apreciación. Sin duda el Presidente de Honduras, de hoy, ayer y de mañana, tiene a su alcance ciertos mecanismos para intentar influir en decisiones de otros poderes, pero no es verdad que tenga el control absoluto de las instituciones y menos de las que luchan contra la corrupción. La práctica, que es el fundamento de la verdad, me indica que esta lucha va adquiriendo cierta autonomía, pese a los intentos de suavizarla, limitarla o detenerla. No le busquemos tres pies al gato, existe un evidente sesgo político e ideológico en esta lucha y eso, tarde o temprano, la va a deslegitimar y debilitar. Esa parcialización se aprecia en los casos en que se enfocan, además, en las comparecencias mediáticas y en marchas de calle de las organizaciones de lucha contra la corrupción, donde aparecen líderes de la oposición, varios de ellos con un reciente pasado muy poco transparente. Y los cooperantes internacionales, que alientan y apoyan económicamente a esos grupos que dicen luchar contra la corrupción, saben bien que cometen un grave error, pero no

lo corrigen.

El Ministerio Público tiene abundantes expedientes sobre casos de corrupción, de alto impacto, de gobiernos recientes, pero los oculta. La Maccih debe investigar casos de corrupción de políticos de la oposición, porque ellos podrían regresar al poder y no es justo para el pueblo que vuelvan a robar, como lo hicieron en el reciente pasado.

Edgardo Rodríguez

Periodista y politólogo