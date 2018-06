Columnistas

A finales de los años 80, todavía hablábamos en voz baja de derechos humanos; era un tema subversivo, revolucionario, aunque en gran parte del mundo ya estaba en la agenda de los gobiernos y asomaba como una de las grandes manifestaciones internacionales en la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero, como siempre, llegamos tarde a la historia.

Ahora que los políticos hablan de derechos humanos, está en la mesa de lo que llaman prediálogo, podría servir para promover las garantías individuales. Entonces, alguien tiene que convencer a todos los partidos para que participen en estos encuentros difíciles, con argumentos contrariados, intereses irreconciliables y reclamaciones confrontadas.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) dijo que no, todavía no, a su participación en las conversaciones, donde ya están todas las otras fuerzas políticas, y subordinó su integración a peticiones que aún no les satisfacen. Hay coincidencia que por membresía, votos conseguidos y protagonismo en el reclamo popular en las calles, su incorporación a la mesa de discusión es esencial.

Pero bien, el asunto es que solo nos acordamos de los derechos humanos en épocas duras, cuando los militares y policías desaparecían personas, torturaban, mataban y abusaban impunemente de múltiples formas, y el ciudadano solo tenía como defensa odiarlos. Las protestas contemporáneas también sufrieron brutalidad policial, gases tóxicos, detenciones arbitrarias y hasta 23 muertos, según la ONU. La esperanza es que esta vez podrían investigar y castigar a los culpables que, según sus jefes, no los enviaron a cometer excesos ni a matar a nadie.

Con los cambios de los tiempos, la materia de derechos humanos llegó al lenguaje oficial. Para quienes alguna vez participamos en estas organizaciones defensoras, que notábamos la vigilancia, sentíamos la persecución y temíamos la amenaza, escuchar al presidente de la República mencionar el tema era dudoso e irreal: empezó con Callejas, se reforzó con Reina, siguió con Flores, y así.

De hecho, el presidente Porfirio Lobo, que durante la Guerra Fría era miembro de instituciones que defendían estas garantías, fundó una secretaría exclusiva que se ocupara de estos asuntos, y aunque se había cerrado, el actual gobierno la reabrió y ahí está; no es fácil el papel, sobre todo si asumimos que teóricamente las violaciones de los derechos humanos solo las comete el Estado, pero podría servir para promover y divulgar esa doctrina.

Como sea, el contenido de derechos humanos está en la agenda del diálogo; ahora hay que rebuscar un poquito más allá; descubrir que además del derecho a la vida y a la manifestación, están los derechos económicos, sociales y políticos; estos últimos, por ejemplo, su discusión y acuerdos, podrían aclararnos la segunda vuelta electoral, la reelección presidencial, el voto por distrito, la votación electrónica, la limpieza del censo; en fin, elecciones transparentes y confiables.

Si quieren también pueden hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos completa, solo son treinta artículos: obliga la seguridad social, un trabajo digno, el salario que permita mantener una familia, la protección contra el desempleo y fundar un sindicato. Fijarse en el Artículo 25, que menciona el derecho a la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica; o un seguro para enfermedad, invalidez y vejez. Y acordarse del derecho a la educación.

Así que los políticos tienen mucho qué discutir y, si en una mesa se negocia, podrían negociar por todos nosotros y no solo sus intereses. Tal vez un día ocurre como en algunos países, que entre todos forjaron naciones dignas, sociedades justas, sueños posibles.