El papa Francisco, en su línea de abrir las puertas de la Iglesia y anunciar el Evangelio de la Alegría a todo el mundo, ha convocado al Sínodo de los Obispos con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

El protagonismo de los jóvenes en la Iglesia y la sociedad será la transcendental temática sobre la que versará la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el Vaticano del 3 al 18 de octubre de 2018, cuyo objetivo es acompañar a los jóvenes hacia la madurez de manera que, a través de un proceso de discernimiento, puedan descubrir su proyecto de vida y participar activamente en la edificación de la Iglesia y la sociedad.

La relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías, y la hiperconectividad que caracteriza a la sociedad en la que crecen y se forman como personas, será uno de los ejes sobre los que tratará el Sínodo de los Obispos.

El papa Francisco ha expresado: “Sueño con una Iglesia joven y para los jóvenes”. “Ningún joven debe sentirse excluido”. “La Iglesia Católica tiene que escucharlos a todos. No solo a los católicos. También a los ateos, agnósticos, los angustiados y descartados”.

El Papa ha declarado con especial vehemencia que los jóvenes son los protagonistas de las transformaciones que la Iglesia y la sociedad actual requieren. El joven de hoy se encuentra con una gran cantidad de desafíos y oportunidades internas y externas, muchas son específicas de su ambiente, mientras otras son compartidas en todo el mundo.

A la luz de esto, es necesario que la Iglesia reflexione sobre la concepción de los jóvenes y el modo de interactuar con ellos, para ser una guía que sea efectiva, relevante y dadora de vida.

La Iglesia está anuente a explorar con apertura y fe dónde se encuentra el joven hoy, dónde el joven se ve en relación con otros, y cómo la Iglesia les puede acompañar de la mejor forma hacia una comprensión más profunda de ellos mismos y de su lugar en el mundo. El papa Francisco ha llamado a los muchachos de todas partes del mundo “a no callar, a decir lo que piensan de la Iglesia, a proponer qué debe cambiar y hacerse partícipes de la transformación”. El mundo registra un número incomparable de jóvenes en la historia, unos 1,800 millones de ciudadanos tienen hoy entre 10 y 24 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUP) y la Iglesia Católica lo sabe.

El papa Francisco con mucho sentido común convocó a una Reunión Presinodal, que tuvo lugar en el Vaticano del 19 al 24 de marzo de 2018 y contó con la asistencia de más de 300 jóvenes procedentes de distintas partes del mundo, con la finalidad de poder escuchar “en vivo y en directo” a los jóvenes católicos y no católicos, jóvenes cristianos y de otras religiones, y jóvenes que no saben si creen o no creen, para escucharlos, iniciativa que permitió a los jóvenes expresar sus expectativas y deseos, así como sus incertidumbres y sus preocupaciones frente a los complejos acontecimientos del mundo actual. Es importante destacar que estas son las reflexiones de los jóvenes del siglo XXI, de religiones y ambientes culturales diversos.

Con esto en mente, la Iglesia debería ver estas reflexiones no como un análisis empírico de un tiempo pasado, sino como una expresión de dónde están ahora los jóvenes, hacia dónde van, y como un indicador de lo que la Iglesia tiene que hacer para avanzar.

Es importante que estas experiencias sean vistas y entendidas de acuerdo con los distintos contextos en que los jóvenes se encuentran. El documento final es una síntesis de los aportes de todos los participantes, basado en el trabajo de 20 grupos lingüísticos y en la participación de 15,000 jóvenes conectados online a través de grupos de Facebook.

Este documento será una de las fuentes que conformarán el instrumento de trabajo en torno al cual los padres sinodales concentrarán su atención. Una feliz coincidencia se da con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), convocada por el papa Francisco, a celebrarse en la Ciudad de Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.

La JMJ es un gran evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.

La región de Centroamérica desplazará numerosas delegaciones a este evento eclesial juvenil, quienes expondrán sus puntos de vistas sobre cómo ven a la Iglesia actualmente y como desean verla en lo inmediato. En el marco de la JMJ/2019 se realizará además el Primer Encuentro Mundial Juvenil Indígena (EMJI), a desarrollarse en la comarca de Ngäbe-Bugle, Diócesis de David (Panamá), del 17 al 21 de enero de 2019. La JMJ 2019 podrá contar como insumos de relevancia las propuestas emanadas del Sínodo de los Obispos.

Las propuestas planteadas por los padres sinodales y expertos de todo el mundo constituirán la base de referencia sobre las cuales el papa Francisco fijará sus criterios concretos y dará a conocer las líneas de acción pastoral que guiarán el rol de la Iglesia Católica universal a corto, mediano y largo plazo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.