Columnistas

Hay que empezar diciendo que no existe en la práctica ninguna política de seguridad para los centros educativos. Por el contrario, algunas acciones de las autoridades educativas conducen y propician la inseguridad. En los últimos dos gobiernos han dejado de nombrar personal de seguridad en los centros educativos y a los empleados de este rubro que se han jubilado o retirado por cualquier circunstancia, no los han sustituido en su mayoría. Los padres y madres de familia deben dar aportes económicos para que los directores puedan contratar vigilantes en los colegios y escuelas. Pero la seguridad no depende solo de eso. Hay asuntos más trascendentes que tampoco el gobierno atiende.

La seguridad emocional y afectiva de los y las jóvenes, niños y niñas no interesa al Estado. Las instituciones formadoras de nuestra niñez y juventud carecen de personal especializado para atender este aspecto tan importante. No hay consejeros, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales en las escuelas primarias y centros básicos. En las instituciones de secundaria el gobierno no tiene presupuesto para nombrar nuevos especialistas en este ramo. Hace ya unos cuantos años el gobierno empezó a provocar el cierre de bibliotecas, aulas de educación especial en la mayoría de centros educativos del país. En resumen: en el tema de seguridad los centros educativos están en abandono.

Son los padres de familia los que toman iniciativas e invierten en este aspecto, principalmente en los colegios. El gobierno solo ejecuta shows mediáticos con la Policía y el Ejército. Las intervenciones militares o policiales no ayudan a la seguridad educativa. Solo son parte de una estrategia mediática.

La violencia en los centros educativos es un reflejo de la violencia en nuestra sociedad, que va más allá de los pleitos de adolescentes y los asesinatos que se han dado en algunas escuelas y colegios. La violencia está de manera cotidiana en la calle, en los barrios de los jóvenes donde la pobreza abunda. La violencia se refleja en los niños que no tienen que comer, en los que no pueden comprar sus cuadernos, sus libros. La violencia está viva en los abandonados por la emigración obligada de sus padres.

La violencia golpea a los que no pueden dar contribuciones para pagar profesores que el gobierno no nombra. La violencia se muestra cuando niños y jóvenes abandonan centros educativos por el alto costo del transporte. La violencia se evidencia cuando desaparecen paulatinamente las jornadas nocturnas en la mayoría de colegios.

La violencia está ahí cuando los policías y militares ejecutan un show planificado por un gobierno incapaz de garantizar la ejecución de una política de seguridad seria, amplia y permanente en las escuelas y colegios de los pobres