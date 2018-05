Columnistas

Viernes ya, ánimos suficientes para un buen día. Vestirse casual, tentaciones de salida por la noche, esperar el fútbol de fin de semana, algo parecido.

Hasta que una mujer, intentando ser agradable, llama del banco para decirme que tengo atrasadas unas cuotas del préstamo. Quiero proteger la alegría de la jornada. Entonces, digo con tranquilidad que me parece que tienen las cifras equivocadas, y sostengo que eso no puede ser posible, porque más bien hago mis pagos antes de la fecha.

Precisamente ese es el problema, me dice su voz entrenada, que me invita a acercarme a una sucursal para aclarar el asunto y agrega que como pagué adelantado voy atrasado. ¿Qué? ¿Cómo así?

Como me inquieta ese mundillo de los bancos, sus formas de entender la ley y arreglar las cosas a su modo, guardo todos los papeles para intentar defenderme. Furioso busqué los comprobantes, los llevé en un sobre y esperé la hora del almuerzo para ir a la sucursal. Mientras aguantaba impaciente a que me atendieran pensé que los cinco guardias armados que conté no eran para evitar asaltos: tienen bóvedas de apertura con retraso, cámaras de seguridad, vidrios blindados, puertas automáticas; era para controlar a tanto cliente que llega hecho una fiera porque se siente agredido.

Y es que se van juntando todas las cosas que a los ciudadanos nos tienen manos arriba, indefensos, sometidos, impotentes: la compañía de cable, que nos cobra lo que quiere; el celular, en dólares y a saber; los intereses astronómicos de las viviendas; el recibo de la electricidad; el combustible que se evapora; los impertinentes de las tarjetas de crédito; la vigilancia en la colonia. Es todo un sistema que nos tiene cautivos y desarmados. Cualquiera puede tener un día de furia. Pero es viernes.

La muchacha con pelo alisado, anteojos y uniforme de colores neutros para reducir la animosidad del cliente, dice:

−La situación es la siguiente: su fecha de pago es el 30 de cada mes y usted paga el 25.

−Bueno, pago antes - digo vanidoso.

−Ese es el problema.

−¿Cómo? Yo creía que era un buen cliente.

−Nosotros le cobramos todos los días, por decirlo de alguna manera, si usted paga el 25, le quedan cinco días sin pagar cada mes y así se le ha ido acumulando mora e intereses.

−¡No fastidien! Perdón.

−Lo ideal es que pague cada 30.

−¿Y si esa fecha cae feriado, pago antes?

−Pasaría lo mismo: días sin pagar.

−¿Y si pago después del 30 feriado?

−Le cobran intereses.

−¿Qué? ¿Es que están locos los que hacen estos contratos?

−No, solo es negocio.

−¿Y si busco cómo pagar todo lo que me falta y deshacerme de ustedes?

−Le cobramos una penalización por cancelar anticipado y una comisión por cerrar la cuenta.

−¿Y si los demando?

−¿Por qué lo haría? Todo es legal y nunca hemos perdido un juicio.

−¿Y si los denuncio en todas partes?

−Tenemos call center.

−¿Y si los incendio?

−Estamos asegurados.

−¿Entonces qué?

−Mejor pague, le sale más barato.

−Cierto. Además es viernes