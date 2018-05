Columnistas

Conocemos la corrupción de todos los gobiernos y nos hacemos los desentendidos. Los militares la practicaron con “disciplina”, los civiles la superaron a la “garduña”. Nuestra democracia nació corrupta y es corrupta.

Nada aprendimos.

Somos un pueblo noble abusado y violentado por los que le roban la esperanza y el futuro de las generaciones jóvenes que pagarán caro los delitos impunes de tanto mal parido. Es tal la calamidad del pueblo por tanta corrupción que ya somos indiferentes ante nuestro dolor y el ajeno. No hay una sola institución del Estado que no haya sido saqueada sin dejar huella o por evidente, nadie se atreve a señalar al honorable corrupto. Marcado para siempre.

El saqueo en Salud Pública y Seguro Social es criminal y atentatoria contra todos los derechos humanos. Lobo aseveró conocerlas, calló y goza de la maldita impunidad. Corrupto confeso. Nada definido hay, pocos presos sin sentencia y muchos prófugos por complacencia. No hay excusa. Se mueren pacientes porque los obligados a dar salud nada resuelven.

Me han preguntado, ¿por qué el Presidente no usa su millonaria partida confidencial para abastecer los hospitales?”. Sería una acción meritoria. Pero no, total, “nadie escupe sangre para que otro viva mejor”. Zelaya, orgulloso de su ignorancia de origen, critica todo lo que esta gestión hace, siendo él responsable de uno de los peores gobiernos sufridos por su incapacidad demostrada e inocultable corrupción. Ojalá las pruebas no las pierdan los “justicieros”. Son delitos que no prescriben y ese señor debe ser enjuiciado y sentenciado por todos sus abusos e ilegalidades.

Pero no, estamos en Honduras, aquí todo se puede menos ser honesto.

Con un cinismo impresionante junto a otros compinches hablan de honor y honestidad, cuando es conocida su abundante trayectoria delictiva impune por componendas con Lobo que igual tiene que ser enjuiciado, por otra ristra de abusos y corrupción. La tal persecución política es el estribillo de siempre de los delincuentes que pierden el poder. Ayer y hoy, azules y colorados han sido incorregibles corruptos. ¿Por qué se les tolera? ¿Porqué hay tanto corrupto oficial y privado haciéndonos tanto daño?

“Caiga quien caiga”. ¿Cuándo, cómo y cuántos? ¿Temor por colusión? No hay justicia ni valores. ¡No hay güevos! JOH prometió “combatir la corrupción en todas sus formas, de frente, sin cuartel, dando la cara, en todo momento y se encuentre donde se encuentre… flagelo que hemos permitido avance sobre muchas actividades públicas y privadas del país. Daremos el ejemplo desde el gobierno y asumimos actitudes proactivas y decisiones inquebrantables para combatir la corrupción y construir una transparencia activa, efectiva y contundente. Fortaleceremos las instituciones… y la conducta de los trabajadores públicos… Quitaremos las manos de los servidores públicos de la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos, para evitar robos y otras prácticas delictivas… Me comprometí con un Estado eficaz y un gobierno pequeño, honrado, eficiente y austero, con servidores públicos honestos, activos y capaces de producir resultados”.

Lindo ¿verdad?, lirismo puro. Juró doble, Constitución y Biblia en sus dos ascensiones. ¿Ha cumplido? ¿Hay corruptos en su gobierno ejerciendo con impunidad? ¿Sigue el nepotismo, redujo el aparato estatal, sus colaboradores son honestos, activos y capaces dando los resultados esperados?

Si sí, estamos engañados por las apariencias de los que son y se hacen creyendo que también nosotros, somos y nos hacemos.