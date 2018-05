Columnistas

Hay gente tan miserable que busca diputaciones para lograr un salario a la altura de sus bajezas.

En este país de robo y ganancia, cuyo chantaje está tipificado como virtud en el Código Penal; ser pobre es una de las calamidades más vergonzosas de las democracias modernas.

En las campañas electorales, los candidatos a diputados hasta fanfarronean renunciando al salario, buscando el favor de la población. Ya estando en ese circo romano de miserias con corbata y perfume olvidan todo al sonido de las campanadas de cada martes, donde apenas llegan unos cuantos a levantar la mano que los hace maniquíes de un sistema corrupto y complaciente de la miseria nacional.

Esta legislatura, como nunca antes, ha levantado voces y leyes en los pocos meses que llevan haciendo pantomima de un Congreso pluralista y democrático, “leyes a favor del pueblo”, dicen ellos, en sus cantaletas soñolientas a tontas y a tientas como estas perlas, por ejemplo:

Reformas a Ley de privación del dominio de bienes a favor de los corruptos para que no se le quite lo robado y, que se les devuelva por un milagro retroactivo, sus bienes puedan ser comprados con el sudor y la sangre del país.

Propuesta a la ley de un servicio militar, como una respuesta endeble y majadera a la inseguridad, para crear el caos y la salvaje cacería para muchos jóvenes rumbo a los batallones, ni más ni menos un cuartelazo a la sociedad que busca desmilitarizar la conciencia de nación que queremos aspirar.

La santa propuesta de la divina providencia de la legión ha sido para los diputados leer la Biblia en las escuelas, destruyendo el Estado de derecho que sostiene una educación laica, que no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función debe ser igualar las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distinción de credo ni religión. No crear templos de religión en las escuelas. En la Biblia no está la solución de la corrupción, eso está en la educación como principio moral, no como fin a las diferentes libertades religiosas. Tendremos que tener en cuenta que todo esto está en el libro de Michel Foucault, en su libro “Vigilar y castigar”.

Y la ley que todos en un solo coro en el concierto de los tiburones alzaron la voz para que se les apruebe 50 mil lempiras de aumento a su salario. Hoy ganan ya 102 mil lempiras, solo por ir cada martes a darse el banquete, pero no el de Platón, sino, que paga el pueblo con sus impuestos para que ellos hagan del erario público un bacanal.

Todos sabemos que el negocio no son esos miserables 102 mil lempiras, sino en el tráfico de influencias; las estructuras armadas en redes de corrupción, que al final resulta una maraña de podredumbre difícil poder manejar en sus orgías de poder, donde ellos no roban, es más lo hacen, cobrando los dividendos que genera el pueblo.

Este es el pago que reciben los honorables por estafarnos con una mediocre legislación a “favor” de la gente.

Pero habrá que tolerarlos porque estamos en crisis señores: a los albañiles no les ajusta su salario para la canasta básica, a las señoras en el mercado ya no les ajustan sus ingresos familiares, a los zapateros ya no les ajusta para su material, a los artesanos ya no les ajusta para sus insumos de arte, a los agricultores ya no les ajusta lo que ganan sembrando ilusiones y cosechando fracasos.

Y a estos diputados ya nos le ajusta la vergüenza. Pobres