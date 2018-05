Columnistas

La violencia doméstica ha existido siempre, pero como este tipo de violencia siempre ocurre puertas adentro del hogar, es vista por la sociedad como un asunto privado que hace que pase inadvertida y, lo que es peor, que se haya naturalizado.

En Honduras, en los últimos años se ha tomado conciencia de su gravedad y de las dificultades para erradicarla. Sin embargo, debido a la difusión que los medios de comunicación hacen del tema, poco a poco ha ido creciendo el número de víctimas (las mujeres en primer lugar, pero también niños y, aunque más raro, hombres) que se atreven a denunciarla.

La buena noticia es que la violencia doméstica o familiar puede revertirse si quienes la ejercen deciden firmemente desaprenderse de las conductas violentas que adquirieron en su infancia y que hace que en la vida adulta repliquen el ciclo intergeneracional de violencia contra la familia que ellos mismos formaron.

La sociedad hondureña se ha caracterizado por tener prácticas y conductas violentas en la crianza y el relacionamiento familiar, esta violencia se manifiesta de diferentes formas, desde acosos, violaciones sexuales, lesiones, golpes, gritos, insultos, descalificaciones continuas, indiferencia, amenazas, humillaciones, negación de ayuda económica, negligencia y actos de lujuria, provocando en muchos casos la muerte de quienes son sus víctimas (esposas, hijos, hijas, madres, hermanos, abuelas, nietos, etc.), basta con abrir la página de los diarios para ver esta realidad.

Según las autoridades judiciales del país, el delito de violencia intrafamiliar es uno de los más comunes en Honduras. Entre el 2015 y 2017, en los Juzgados de Letras de Violencia Doméstica de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma se abrieron 18,118 expedientes por violencia doméstica, lo que se traduce en una cifra escalofriante de 17 denuncias por día en estas tres ciudades; esto significa que cada hora y media una mujer, o una niña, niño o un adolescente, es víctima de violencia intrafamiliar.

Es necesario que rompamos la cultura del silencio, que hablemos del tema, que no nos quedemos callados porque la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, hoy en día es considerado un problema de salud pública y de derechos humanos, lo que automáticamente lo convierte en un asunto público porque la violencia doméstica o intrafamiliar está lastimando a toda la sociedad, no discrimina y está presente en todos los estratos sociales fragmentando lazos culturales y familiares; en otras palabras, destruyendo nuestro tejido social porque se violenta la integridad y el respeto que merecen todas las personas.

Ahora bien, dentro de la enorme complejidad de este fenómeno se hace necesario un abordaje integral: desde la sociedad, la escuela, los centros de salud, los organismos gubernamentales, la justicia, y a pesar de que hasta ahora las respuestas fueron más bien fragmentadas y esporádicas, han sido las víctimas, mujeres y niños, las que han focalizado la atención, lo cual está muy bien. Pero son los victimarios (los hombres, en la mayoría de los casos) los que también deben recibir algún tipo de atención, sobre todo social y médica, y para ellos los lugares donde sea posible recibir algún tipo de tratamiento son por ahora casi inexistentes.

La violencia familiar “no es una enfermedad, sino un comportamiento aprendido en la infancia, que se sigue usando porque dio algún resultado”, pero al ser una conducta aprendida también se puede desaprender y es allí donde aparece la posibilidad de cambio.

La esperanza, entonces, está depositada en el trabajo en redes y la coordinación que se establezcan entre un Estado que debería estar más presente y la sociedad en su conjunto. Tengamos presente que terminar con la violencia intrafamiliar implicará, también, acabar con la violencia social que se manifiesta en tantos otros ámbitos de la vida de los hondureños y hondureñas