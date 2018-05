Columnistas

Hoy la opinión pública es coincidente alrededor de que nuestra Carta Magna, después de 36 años de entrar en vigencia, amerita su revisión y hasta reformas para su eficacia. La que se espera del texto constitucional, la de ser garantía de los derechos ciudadanos y promotora del cumplimiento de sus deberes.

La nuestra contiene lo necesario para facilitarnos el ser un país con crecimiento, encaminados al desarrollo, en el cual se encuentren condiciones para impulsar la generación de riqueza, no solo material.

Con lo que nos ofrece, podríamos ser un paraíso para músicos, pintores y escritores y no el desierto que los ahoga por lo general. La defensa de la Constitución es deber cívico, en el entendido que defenderla puede incluir el reformarla y hasta cambiarla. Todo por supuesto en el marco de la legalidad y de la democracia. No se ha aprovechado. Muchas de sus disposiciones han quedado en declaraciones bien intencionadas. La desigualdad a reducir se aumenta considerablemente y una vida digna la mayoría no puede vislumbrarla ni a lo lejos en el horizonte. Será por esa tendencia nefasta de algunos de nuestros dirigentes a través del tiempo, la de aplicar la ley solo cuando les conviene, o la de evadir su cumplimiento, o peor aún, la tan traída maña de tallársela al cuerpo. Aunque parece noble la intención de hacer consultas, las preocupaciones existen. Un tema que fracturó nuestra sociedad sin que aún haya podido ser del todo sanada, tendría que ser tratado con el interés ideal del bienestar general. El problema se presentó y puede volver a levantarse peor si afloran intereses particulares. Si los impulsos fueran otra vez la ambición enfermiza por el poder, el acicatear la corrupción y mantenerla en la impunidad y la de congraciarse con gobiernos corruptos, verdugos de nobles pueblos, entonces habría que combatirlos. Si por el contrario, son los de disponer de una Constitución de la República que propicie la equidad, la justicia y el buen vivir, entonces, ¡adelante!