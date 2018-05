Columnistas

De nuevo polémicas y polémicas fútiles para distraernos de lo importante y de lo urgente. Con tanto que hacer en lo individual y en lo colectivo, para que tengamos que estar buscando la forma de protegernos del acecho de distorsionadores de la opinión pública. Cuesta mucho impedir el no caer alienados por las campanas de odio y de mentiras o medias verdades, finamente hiladas con propósitos inconfesables.

Tanto es lo bueno que hay por destacar en nuestro país y queda invisibilizado por la determinación con la que se pretenden arraigar los engaños y la intolerancia. Si nuestro estado de derecho fuera sólido, ¿qué problemas tendrían que representar el que un ciudadano en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de los requisitos legales correspondientes impulsara la formación de un nuevo partido político?

Más bien, ¿la salud de nuestro sistema democrático no debiera ser propicia y favorecedora de la organización y movilización de la ciudadanía? ¿La institucionalidad no tendría que procurar el alcance de los objetivos nacionales, por los cauces que sean considerados pertinentes y lo permita la ley?

La discusión hoy es si un compatriota, líder nacional importante, mayoritario parece, debe o no, si puede o no, impulsar la formación de un nuevo partido político. ¿Reúne los requisitos? Entonces tiene todo el derecho. Y hay que respetárselo. No votaría por Salvador Nasralla. Pero sí pelearía por sus derechos.

Basta de la indiferencia al atropello a los derechos ajenos. ¿No ven que también son nuestros? Somos un todo. La aplicación selectiva de la ley, la evasión de su obediencia, la impunidad como la corrupción nos mantienen en esta pena de inconformidad que impide el pleno desarrollo de nuestras capacidades como el gran pueblo que somos.

No es a un ciudadano al que se vejan derechos, es a todos. Aunque no se crea. Después se les revierten los abusos y no hay ley que les cuadre. Por eso la ley debe ser de aplicación general y todos debemos ser garantes de su imperio.