Hace más de dos años escribí un artículo sobre que existían ángeles en Tegucigalpa, fue una experiencia gratificante y muy importante para dar las gracias a esas miles de personas que con su cuidado y servicio nos dan mucho cuando nosotros o nuestros familiares están enfermos, desde ese entonces hasta hoy cuando escribo para buscar en mis contactos del celular las letras enfer… aparecen muchos nombres de personas que durante mucho tiempo han seguido contactándome pese a que ya mi relación con ellas no depende de la situación que vivía en aquel entonces.

Lo que he podido vivir estos dos años es que ellos a pesar de no estar yo enferma se preocupan de mí, escriben mensajes y frases bonitas, me preguntan cómo estamos, y la verdad ese es un ejemplo vivo de que en Honduras la vocación de servicio que viven las enfermeras y los enfermeros es enorme, ellos son baluarte de espacios donde el hilo entre la vida y la muerte está a punto de cortarse. Ellos comparten vida, dolor, partidas y bienvenidas, y con su trabajo nos enseñan el arte de servir. Cuando Arquímedes dijo: “Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo.”

Creo que pensó en que esos puntos de apoyo pueden ser personas que desde su quehacer diario como las enfermeras y enfermeros nos ayudan a levantar el mundo de la fe, la esperanza, el amor por la vida, y cuando es necesario, son el maravilloso punto de apoyo para levantarse ante el dolor y la partida.

Vivir la vida sin dar gracias no tiene ningún sentido, pero vivir la vida sirviendo a los demás y siendo perseverantes ante las circunstancias es importante y vale mucho. Ellos normalmente son anónimos, ni nos acordamos de sus rostros o nombres cuando las circunstancias han pasado, pero ahora con el transcurrir de estos dos años me he dado cuenta que ya tienen una estatua que los dignifica y representa, tienen muchos que les agradecemos, pero lo más importante es que siguen manteniendo vivo el arte de servir. Creo que es importante recordar una máxima hebrea que dice: “El que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar”. Y creo sin lugar a dudas que muchos no olvidamos lo que hemos recibido en esos momentos como cuando los hijos vienen al mundo, cuando alguien está enfermo, cuando es necesario hacerse un tratamiento preventivo, en fin darles las gracias es importante. El lema es “no olvidar” y siempre RECORDARLES CON GRATITUD. Felicidades en su día.