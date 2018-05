Columnistas

No me llames extranjero Periodista

Recuerda nostálgico el músico argentino Rafael Amor, una fría mañana en Madrid a mediados de los años 70, donde exiliado buscaba en largas filas la permanencia legal; en un barcito y al calor de un carajillo (café con licor) escribió en el revés de la solicitud de residencia el poema “No me llames extranjero”, que se ha convertido en un himno contra la xenofobia y la expulsión, y es inevitable recordarlo ahora que muchos hondureños quedan fuera del TPS, más los otros miles que hace tiempo sufren la inaceptable condición de “ilegales”.

A más de cuarenta mil hondureños se les escuece el alma cuando hablan de 2020: allá los espera la persecución implacable; aquí un país en escombros. Se fueron huyendo por el huracán Mitch, el fenómeno que acentuó la pobreza y la marginación. En Estados Unidos encontraron trabajo, algo de seguridad, sin dejar de sentirse extraños.

Un párrafo de la canción de Amor, que también canta Alberto Cortez: “No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras; antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños; ellos son, ellos son los que inventaron esta palabra: extranjero”.

El gobierno hondureño dice que hará una ofensiva diplomática para intentar regularizar la situación de algunos compatriotas, los que pudiera. No lo sé. Con lo que he visto en las ocasiones que he estado en Washington: los funcionarios de ese país ningunean a los de aquí, los tratan con desdén y posposición.

Ya sabíamos, o al menos intuíamos que esto venía, porque Donald Trump, procaz e impredecible, desde que era candidato ha resaltado su animosidad con los inmigrantes: levanta muros, militariza las fronteras, aprieta las leyes de extranjería. Cree que así protege su nación de terrorismo y narcotráfico, es su derecho, y contra eso no se puede.

Para inscribirse en el TPS los hondureños tuvieron que pasar desconfiados toda su información: dirección de casa, trabajo, familiares, teléfonos, amigos, y más. Ahora temen, con razón, que la autoridad con sus datos solo irá directamente a detenerlos cuando venza el plazo. “No me llames extranjero, que es una palabra triste, que es una palabra helada; huele a olvido y a destierro”.

La cifra de los protegidos por el TPS empequeñece cuando nos acordamos de los otros hondureños que se fueron sin nada y arriesgaron todo, huyendo de la miseria y la violencia. Cientos de miles se camuflan en las grandes ciudades con papeles falsos o como fantasmas indocumentados: limpian jardines en Los Ángeles, pasean perros en Nueva York, lavan platos en Houston, botan basura de construcción en Miami.

Y los que se buscaron la vida en ultramar, unos sesenta mil en España: limpian casas en Barcelona, atienden ancianos en Madrid, cuidan niños en Valencia o recogen hortalizas en Almería. Otros diez mil se fueron para Italia y a fuerza de necesidad han aprendido a comunicarse en otra lengua. Todos mandan algo para acá, unos cuantos euros, algunos dólares, para que su gente subsista. La cifra más triste: los cien mil que cada año quieren irse.

Quizás el trovador argentino conmovió con su poema a los funcionarios españoles, o para que ya no fastidiara le dieron el permiso. “No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero”.