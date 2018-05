Columnistas

Las primeras enseñanzas valiosas para formar el carácter y forjar su futuro como ciudadano digno, urbano, serio y responsable se reciben en el hogar. Después en la escuela. Quien no tuvo esa enseñanza no aprendió los deberes cívicos que impone la colectividad en que vivimos. Es la base de nuestra trayectoria por la vida con experiencias buenas y malas, gratas e ingratas con las que hacemos historia. Hay que dejar un ejemplo a nuestros hijos o, si el caso se da, a la sociedad que se sirve desechando las historietas que denotan lo intrascendente que somos. Si fuéramos un país ordenado y educado no solo pareceríamos sino que seríamos. Estamos a la zaga en todo, tanto que duele compararse más sabiendo que la culpa es nuestra y que no vemos cambios a favor a mediano ni a largo plazo.

La brecha con los vecinos es enorme, no tengo la menor duda, por eso me resisto a aceptar que habiendo partido de la misma fecha de la independencia Honduras no es lo que merecemos. Por nuestro desinterés y comodidad, de ser pueblo pasivo, receptivo y aceptador. Sumiso y cobarde.

Nuestra capacidad de asombro se agotó al ver, escuchar y leer las impropiedades de autoridades gubernamentales. ¿Qué más nos falta? Revisemos nuestra carencia.

“Dignidad: Cualidad de digno. Excelencia, realce. Gravedad y decoro en la manera de comportarse. Urbanidad: Cortesanía, comedimiento, atención y buen modo. Serio: Grave, sensato y compuesto en las acciones y modo de proceder. Severo en el semblante, en el modo de mirar o hablar. Real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. Grave, importante, de consideración. Contrapuesto a jocoso o bufo. Responsabilidad: Cualidad de responsable. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Persona digna de crédito”. RAE.

Con esas definiciones se comprueba que hemos tenido autoridades irresponsables, poco o nada serios, sin urbanidad, con banalidad y sobre todo que no han sabido darle al cargo que ostentan la dignidad del mismo. Tratándose solamente de gobernantes, los hemos sufrido folclóricos, intolerantes, soberbios, arrogantes, narcisistas, desleales e ignorantes, irresponsables y corruptos. Ya no le podemos pedir más a nuestra desgraciada democracia.

Todos han sido autócratas cada quien a su estilo y grado educacional, omnímodos y unos más que otros han demostrado su insuperable provincialismo y proverbial ignorancia. Unos con talante y sin talento y otros sin talento ni talante. Nos exhiben como pueblo atrasado, no nos representan y se evidencian tal cual son hasta el colmo de su inapropiada presentación. Nuestros gobernantes son el mal ejemplo que no debemos repetir. Zelaya y Lobo los peores, no supieron de dignidad, urbanidad, seriedad, responsabilidad, ni honestidad. No aprendieron y nos perjudicaron, por siempre.

En esta crisis provocada por la ambición del poder todos se revolcaron y despotricaron con sus más fieros portavoces, nadie estuvo de acuerdo con la reelección pero todos participaron avalando al ganador porque los críticos opuestos se la jugaron sin liderazgo, sin capacidad y a pura habladuría. No es lo mismo ser que parecer