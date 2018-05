Columnistas

Cuando se decide luchar contra la pandemia delictiva de la corrupción hay que saber que, en un país de valores manchados con el silencio, siempre se estará solo. Además, parece que este silencio ha persistido desde siempre ya que Honduras permanentemente ha sido un país mesurado y no porque sea de ideología conservadora; sino, porque nuestros “líderes” se han aprovechado de la generosidad y de la buena voluntad de las personas, ¿pero hasta cuándo tendremos un líder que se preocupe por el bien común de la población? Tal vez, esa interrogante sea una pregunta retórica, como muchas que me he hecho a lo largo de mi vida como abogada.

De igual forma, un vacío envolvente de blanquecina oscuridad que obnubila la razón para poder entender porqué en una sociedad desquiciada por el delito, por el dinero fácil y el crimen oculto del fraude y la delincuente complicidad con la transgresión aún persiste.

Este es el triunfo de la corrupción, porque es una maquinaria con un mecanismo de engranaje brutal que crea islas, para fragmentar la lucha contra esta plaga que cada día nos hace perder el horizonte; que día a día es difícil poder seguir en este sistema tan abrumador y asfixiante en que vivimos.

Seamos sinceros, honremos la batalla diaria con la verdad: En este país la corrupción siempre tendrá ventajas, siempre un paso más allá, porque los individuos y estructuras que suelen luchar contra este crimen, son las mismas que descalifican la labor. La osadía de la lucha y la integridad con que se combate los argumentos…, todo ello se impugna y se arrastra en el desierto de la soledad; la condena para los que luchan son enviados al patíbulo de la miseria para que abandonen la bandera anticorrupción. Mientras tanto, ellos ríen con el trofeo de la dignidad perdida en los compañeros que alguna vez se partieron el brazo para darles la fuerza de nunca ceder espacio a la calamidad de un país que hoy tenemos en desgracia y, gracias a ellos nuestros hijos vivirán en él. En cambio, los corruptos, los que delinquen en nombre de la democracia y de la prosperidad, esos almuerzan juntos y planifican las estrategias a seguir. Tienen la táctica, la metodología del delito y la capacidad de reservar la orgía de los caudales públicos, con una voz firme y templada.

Aceptemos la espantosa soledad que la corrupción es un juego de valores sociales donde los ladrones de cuello blanco siguen jugando a las escondidas con el Código Penal, para escurrirse entre operadores de justicia y para disfrutar del botín nacional.

Esta es la soledad de la que se vanaglorian los que luchan, los mártires de la impunidad que ven cómo el país se hunde con todo y causa contra la plaga de la corrupción y de la impunidad.

Debería tipificarse como delito esta trampa ilusoria que se llama esperanza, esta esperanza de ver un delincuente de lujo en la penitenciaría y que parece que ellos salen con la cabeza erguida y siguen su vida social de lo más normal como que si nunca hubiese pasado nada.

Quizá, solo así, dejemos de ver tanto hipócrita con banderas alzadas en defensa de fuerzas disfrazadas de grupos de opinión y de líderes moralizadores.

Esta es la soledad y no hay que combatirla, hay que aniquilarla para que no destruya el pedacito de país que aún nos queda y que hay personas dispuestas a defenderlo.

Ahora he abierto el libro, aquel de Ernesto Sábato: “Uno y el universo”, que me fortalece cuando veo por las ventanas de la miseria y estafa, desfilar caravanas de idealistas y traidores, en busca de la Fiscalía General de la República.

Entonces pienso: el poder es otra forma de soledad.