Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver! / Cuando quiero llorar, no lloro… / y a veces lloro sin querer… / ¡Más es mía el Alba de oro!”. Lo anterior es una estrofa del poema “Juventud, divino tesoro” de Rubén Darío. En Nicaragua es parte del refranero popular. Significa que el radiante nuevo amanecer es de los jóvenes “estudiosos”.

Desde el 18 hasta el 22 de abril, según Sergio Ramírez, aconteció en Nicaragua “la primera rebelión desarmada”, después de “la rebelión armada” de los muchachos en 1979. Una reacción inusitada de jóvenes universitarios que reclamaban por la dictatorial Reforma a la Ley del Seguro Social revolucionó todo el país: la ley incrementaba en un 3.5% la cotización de los empleadores y en un 0.75% la cotización de los trabajadores. Además, tasaba un impuesto del 5% a los jubilados. Esta ley baja el nivel de ganancia de los empresarios, así como el poder adquisitivo de la población en general, a la vez que atenta contra los derechos humanos de los jubilados. Y de todas formas no se asegura la estabilidad financiera, siendo que el considerando II de la Ley dice: “(…) el Instituto de Seguridad Social ha realizado los estudios actuariales que indican la necesidad de mejorar el balance financiero del sistema de pensiones (…)”.

Ante los reclamos, el gobierno inmediatamente instaló en televisión una ininterrumpida cadena nacional de adoctrinamiento en favor de la ley. La vicepresidenta Rosario Murillo dio la matriz de desinformación, de ahí todos los periodistas oficiales solo repetían despectivamente que se trataba de grupos minúsculos o la derecha: grupos de mal corazón, que, para calmar la maldad, Nicaragua entera tenía que rezar u orar. Los medios de televisión no oficiales fueron sacados del aire, irrespetando la libertad de prensa.

Toda la izquierda, no las bases (que son eliminadas), incluido el Ministerio de Salud, los trabajadores públicos, los frentes de trabajadores, y hasta el líder sandinista de los jubilados, cerraron filas a favor de la reforma, siendo avalados por grupos evangélicos. No hubo forma de explicar los artículos regresivos aprobados, entonces se concentraban en expandir los pocos beneficios de la ley original. Tanto la izquierda como la derecha en Nicaragua están aminoradas, concentrándose el poder en los esposos gobernantes. La derecha, acusada en falso, no tiene la capacidad de realizar las movilizaciones observadas. Ahí radica el gran error político del gobierno, que jamás esperó una reacción universitaria y ciudadana. El Frente Sandinista ganó la lucha armada y controla los procesos electorales, pero esta fuerza ciudadana lo hizo tambalear.

Viniera de donde viniera el reclamo, ya la estrategia de choque contemplaba que la Juventud Sandinista saldría a repeler a los reclamantes. De ahí, junto a la policía, la Juventud Sandinista salió a reprimir como un auténtico grupo de choque paramilitar. El gobierno, al poner al frente a la Juventud Sandinista “vagabunda”, y la policía al no mediar, son los culpables del derramamiento de sangre y de las familias en luto. Las ideas de los universitarios se confrontaron cuerpo a cuerpo con la fuerza de los vagabundos. Nunca en Nicaragua había existido una Juventud Sandinista de tal tipo. Creo que ellos serán los grandes perdedores de estos hechos, perdedores en su capacidad de convencer y de confiar en ellos en el futuro. ¡Más el Alba de esta juventud es de sarro! Prefieren ser activistas mal pensantes que universitarios. En cuanto a la policía, cometió incontables violaciones a los derechos humanos, dejando al descubierto su falta de profesionalización. Es decir, perdieron la noción de civilidad: el uso de la fuerza alcanzó niveles desproporcionados. Jamás intentaron poner el orden entre ambos bandos. Por lo contrario, un ganador de simpatías fue la Iglesia Católica, que desde el principio dictaminó los reclamos como justos.

El presidente Daniel Ortega Saavedra dejó correr varios días, hasta que un pronunciamiento de la empresa privada lo hizo reaccionar. Salió escoltado por los Jefes de Policía y Ejército, en alusión de que, aunque el país entero estaba confrontando sus ideas, él tiene el control de la fuerza. De todas formas, parecía preocupado como cuando en 1990 tuvo que entregar el poder. Hay una sinonimia exacta. En aquel momento lo hizo aun contando con las armas. Hoy fue acorralado hasta derogar la reforma, también, a pesar de tener a militares como aliados. Es un juego de civilidad que no maneja el comandante Ortega, ya mal acostumbrado a dar órdenes: veintidós años ha sido presidente.

Un día anterior a la derogación de la ley llamó a diálogo a los empresarios y refirió estar en concordancia con las peticiones de la Iglesia Católica, pero jamás se dirigió a los jóvenes universitarios como un sector político y social demandante. Por lo contrario, con su alto poder discursivo y de manipulación contó su historia democrática, que se traduce a la historia de pactos políticos con la derecha, gobernando desde abajo con Violeta de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y anunciando sus pactos económicos actuales con la empresa privada. En el fondo reconoció que la ley lo que hace es romper el pacto con los empresarios y por ello fijó la vuelta al diálogo. Una hora o más en cadena nacional, en claro abuso, y el pueblo esperando que anunciara la derogación de la misma. No pasó. Siguió midiendo fuerzas, mientras la gente era asesinada, hasta el siguiente día que se retractó: fue vencido en la lucha desarmada, a puño limpio diríamos los nicaragüenses. Los minúsculos resultaron mayúsculos. En contra del gobierno se sumó la empresa privada y la Iglesia Católica en pleno, cardenal Leopoldo Brenes (arzobispo de Managua), Humberto Ortega (fundador del ejército de Nicaragua), Sergio Ramírez (Premio Cervantes 2017), el Papa y el Rey de España. Para desgracia de la revolución, se han violado todos los principios sandinistas.

Ahora el riesgo es que la derecha se reconfigure. Ellos por igual hubieran aprobado esta ley sandinista al estilo Fondomonetarista (FMI). La derecha empezó las políticas de gradualidad justificadas por Ortega (al paso del tiempo la gradualidad es una política económica de choque). Ese es el entrampamiento de Nicaragua entre la izquierda y la derecha mercantiles. Los universitarios tienen razón, tal vez mañana ya no tengan ni seguridad social y hayan perdido la República. Sergio Ramírez, que recibió este 23 abril de abril el Premio Cervantes, lo dedicó “a los miles de jóvenes nicaragüenses que siguen luchando en las calles porque Nicaragua vuelva a ser República”. En el cierre de su discurso dijo: “En mis años juveniles entré en la vorágine de una revolución para ayudar a Don Quijote a descabezar malvados”. Adelante.