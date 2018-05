Columnistas

Hasta la fecha el Fondo Monetario Internacional se ha caracterizado por su preocupación porque los países con los que mantiene acuerdos vigentes mantengan políticas macroeconómicas sanas y estables, con el objetivo de propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social.

Para muchos ha sido una sorpresa que en los últimos tiempos el FMI incluya dentro de su agenda el tema de la corrupción. En esta dirección, Patricia Moreira, Directora General de Transparencia Internacional (TI), acaba de sostener una reunión con la directora del FMI Christine Lagarde, con el objetivo de discutir el tema y enfatizar la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

Según Transparencia Internacional, un aspecto clave de la reunión fue la revelación del nuevo marco aprobado por el FMI para un compromiso “mejorado” sobre la gobernanza y la corrupción. Este documento es un paso importante, tanto en términos de redacción como de metas e incluye referencias a los vínculos entre la corrupción, la desigualdad y la pérdida de confianza de los ciudadanos. Si se implementa adecuadamente, TI considera que este nuevo marco podría conducir a un cambio significativo en el compromiso del FMI con los esfuerzos de lucha contra la corrupción en todos los países.

Sobre este tema, el 22 de abril de 2018 el FMI emitió un comunicado indicando que su Directorio Ejecutivo aprobó un nuevo marco para un fortalecimiento de su participación en el tema de gobernanza -complementando así el marco vigente que data de 1997-. El Nuevo documento delinea los principios que continuarán apuntalando el compromiso del FMI sobre los temas de gobernanza y establece un marco de vigilancia sobre el uso de los recursos provistos por el FMI. El nuevo marco ha sido diseñado para promover un compromiso sistemático, efectivo, cándido e imparcial con los países miembros con relación a vulnerabilidades en gobernanza, incluyendo la corrupción, que sean juzgados como macroeconómicamente críticos.

Este Nuevo marco incluye cuatro elementos fundamentales: 1. Permitir al FMI evaluar la naturaleza y extensión de las vulnerabilidades en gobernanza, incluyendo corrupción, con énfasis en las funciones que son más relevantes para la actividad económica; 2. Una evaluación de las implicaciones macroeconómicas de las vulnerabilidades en gobernanza. El documento delinea evidencia empírica sobre el impacto negativo que tienen estas debilidades sobre el desempeño económico; 3. Proveer asesoramiento en el diseño de políticas y mejoras en la capacidad para apoyar a los miembros y 4. Diseño de medidas para prevenir que actores privados ofrezcan sobornos o presten servicios que faciliten la ocultación de ganancias de corrupción,

Los directores ejecutivos a su vez manifestaron que esta actualización de las normas de 1997 promoverá una participación más sistemática, sincera e imparcial en cuestiones de gobernanza y que en situaciones donde la corrupción es sistémica, el hecho que el Fondo no aborde estas cuestiones en programas que gozan de su respaldo, genera riesgos reputacionales y también puede socavar los recursos del Fondo.

En un evento relacionado, la Asociación para una Sociedad más Justa coordinó un evento denominado “Por un fiscal general cinco estrellas”, que contó con la presencia del Dr. José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, el cual tuvo una nutrida asistencia de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de personas interesadas en el tema.

En momentos en que la Maccih se encuentra debilitada, acosada y no cuenta con un vocero titular, la elección del nuevo fiscal general reviste enorme importancia para la continuación de la lucha contra la corrupción y así evitar que los corruptos se salgan con la suya, una vez más. Pero las fuerzas del mal también se están moviendo para lograr que quede un fiscal que sea de su agrado y les brinde protección.

Como dijo el ex directivo de Orange Market, compañía investigada por la presunta financiación ilegal del Partido Popular en España, “Yo no he corrompido a nadie, porque ya eran corruptos”. Lo cierto es que muchos años de impunidad han creado una barrera muy difícil de romper, si no es con la cooperación de la comunidad internacional y la voluntad de los ciudadanos honestos