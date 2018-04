Columnistas

Por todas partes me ha acompañado en los últimos veintiún años; ha servido para que los demás sepan quién soy, o para garantizar que un cheque es mío, o tramitar otros documentos y hasta para votar. Es decir, la cédula de identidad es parte de nuestra cotidianidad, de nuestra existencia, y ahora que nos dicen que nos darán una nueva, pues bueno.

Los de mediana edad recordarán con nosotros la antigua cédula de identidad en tonos amarillos, rojos y azules; parecía un carné del colegio, laminado y todo. Si no bastara, los políticos de entonces decidieron que para marcar quién había votado o no, se perforara el documento, como si fuera el tique de un concierto. Increíble.

Y es que los políticos asocian impenitentes una cédula con un voto, y hace dos décadas, pensando en elecciones acordaron emitir el nuevo carné, este que llevamos ahora y que tantas veces se ha aplazado su caducidad. Como siempre, líos electorales, que unas 250 mil personas no tenían la identidad y no podrían votar en los comicios del 30 de noviembre de 1997, el pleito era si votaban con la nueva, con la vieja, o con las dos.

Era muy bonita la cédula, con la bandera, el escudo, huella digital, y eso. La mostrábamos a todo mundo. La mejor de la región, decían. Yo no había encanecido ni tenía marcadas las líneas de expresión, como llaman con eufemismo a las arrugas; cuando la saqué grabamos todo para mostrar en la tele cómo era el proceso. Pero ahora la mayoría ya no se parece a la foto: eran flacos y flacas, algunos cachetones, otros tenían pelo, otras peinados estrambóticos, algunos con anteojos y los de frenillos dentales y, por supuesto, todos más jóvenes.

Desde hace unos años se ha intentado varias veces emitir una nueva cédula de identidad, incluso la cooperación internacional estaba dispuesta a respaldar económicamente el plan y no ha pasado del intento. Pero desde Casa de Gobierno han enviado en estos días un nuevo proyecto al Congreso Nacional para volvernos a identificar.

Los congresistas se han puesto a trabajar reuniéndose con los diferentes sectores vinculados con el tema. Parece que esta vez va en serio dotar a los hondureños de una nueva cédula segura y funcional y, de paso, corregir los vicios del sistema que han permitido el tráfico de identidades, la duplicidad y la falsificación.

Es tan común que casi olvidamos que tener una identidad, un nombre, apellido y nacionalidad es un derecho fundamental, o sea, está en la Constitución de la República; pero es también un derecho humano. Parece mentira, hay cientos de hondureños que no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas, son jurídicamente apátridas, oficialmente no existen.

Como es un derecho también deberían emitirse cédulas para los niños y evitar enredos a los padres solicitando actas de nacimiento para todo. Con el documento de identidad de los menores sería más fácil y de mejor control la inscripción escolar, el historial médico, el registro de vacunas, y desafortunadamente muchos preadolescentes ya llevan una vida bandida, entonces el carné serviría además para comprobar los antecedentes penales.

Ojalá que los costos del nuevo documento no sean excesivos, que se pueda adecentar el RNP, que se inscriban todos los vivos y se excluyan todos los muertos, que ya no sea carné electoral, y que nos actualicen la foto para que la cédula no sirva en las fiestas, en las reuniones familiares, para matarnos de la risa viéndonos cómo éramos antes