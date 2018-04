Columnistas

En este potrero de fetiches vaqueros, la altura política es una llanura de vacas domesticadas y toros obesos echados a la sombra del análisis nacional, que los requiere para organizar el anfiteatro de la opinión pública en vivo y en directo.

Nos damos cuenta a diario en la televisión, la misérrima intelectualidad de la cultura política en muchas posturas de interés nacional; dado que, año con año observamos la degradación de los políticos hondureños en temas tan importante para la nación, que discuten con maestría, sin tapujos ni pudor escándalos infames para darle insumos de ranking a los programas de opinión pública, de paso servir el pan diario de la basura mediática al pueblo, que pasa hambriento de estas paupérrimas de la dialéctica podrida. Porque si los políticos no resuelven las penas, por lo menos hacen divertida la penuria humana con sus majaderías y torpezas, frente a la descomunal calamidad del país que nos han dejado las últimas generaciones de estas democracias circenses. No les ha bastado dejar el Estado saqueado y en ruinas; con robarnos el porvenir sagrado de nuestros hijos, no les sacia la penuria, la estafa, el dolor y la riqueza indecente.

¡Nos creen vacas lecheras!, que nos ordeñan a diario con políticas económicas estructuradas, en redes para corromper el erario público, encima nos insultan nuestra inteligencia en sus debates pobres, con poca argumentación sustancial y sus posturas tan endebles. Y es que el maleducado también se negocia en este país, se vende a destajo y es más cara que la verdad, aunque esta muchas veces sea escasa. La verdad no es negocio para nadie que se pare frente al pedestal de la política nacional. Para ello, se trafica con las opiniones oportunistas, comprar barato la miseria, venderla carísima, envuelta en chuscos de bufones bien pagados a cambio de un circo demagógico, populista y humillante. Y que me hace evocar muchas veces aquel mito del gran filósofo ateniense que lleva por nombre el mito a la caverna que solo nos hacen ver sombras para mantenernos apacibles mientras ellos hacen de la suya. Y es que al pueblo, esa masa inmóvil, no le asusta los millones perdidos día con día en las bolsas de los corruptos. Pero, si hay circo, los atropella la euforia de los gritos desaforados para animar la payasada diaria. Aplaudir el léxico repugnante de los comensales que se hartan la vaca entera de la nación.

Mientras haya un tropel de vacas sagradas de la opinión pública que decreten cuáles son las necesidades del vulgo, no habrá quien reclame sus derechos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales ni educativos. Porque el bramido político en estas tierras es más pujante que la protesta social.

El debate nacional también debe ser depurado, con hombres y mujeres de cambio social, que no acepten migajas de prebendas y corruptelas; hay que repensar la cultura política, hacer una cruda reflexión acerca del papel de los pseudointelectuales, del imaginario de la sociedad hondureña y sus múltiples y continuas rupturas del Estado de derecho, que nos den una luz en este patíbulo que requiere cambios y evoluciones en la estética y una dialéctica abierta para aproximarnos a la comprensión de la política contemporánea, con capacidad de juicio. Queremos la recuperación de orientadores del pensamiento, que conformen un camino que nos pueda ser reducido a las lógicas del antagonismo decadente, queremos intelectuales que vayan más allá del desafío de pensar para desentrañar los entresijos del país y plantear un nuevo statu quo. Así como le sucedió a Matasiete en aquel libro del gran escritor romántico argentino Esteban Echeverría, que decía “primero degollarme que desnudarme, infame canalla”... Igualmente, pareciese que estamos condenados a no ver el foco de la iluminación que va a estar en el matadero por siempre si no luchamos por tener funcionarios honestos. Y, “las vacas eruditas”, esas deberían pasar por la carnicería de la historia.