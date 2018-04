Columnistas

Me tomé la tarea de leer algo de lo que decían los editoriales y las secciones de opinión sobre Honduras hace dos décadas (para no ir muy lejos) y quizá un par de años atrás, era final de siglo y había por entonces mucha expectativa de las revoluciones que traerían al mundo los años dos mil, los cambios en la tecnología, en la economía y los movimientos políticos.

No sé si para mi sorpresa o no, casi cualquiera de los artículos que se escriben hoy pudieron ser publicados hace veinte años y viceversa. Los problemas no se han resuelto, solo se han agudizado, y uno que otro, opacado.

Si quienes nos dedicamos a hacer esa lectura de la realidad escribimos sobre lo mismo es porque estamos viviendo realidades muy parecidas.

Las promesas y las proyecciones a futuro que supuestamente sacarían de la pobreza a millones de hondureños, hoy resulta que no han funcionado.

Había metas para el año 2015 que lógicamente no se cumplieron, ahora las hay para los años siguientes.

Se hablaba en aquellos ya lejanos años de corrupción, de luchar contra ella y de una nueva generación que crecería con pocas oportunidades, en pleno final de la segunda década del presente siglo seguimos acarreando esa pesada cruz en las espaldas.

Nos llamaban ya por ese entonces sociedades o países en vías de desarrollo, y seguimos en las mismas vías, el camino parece interminable.

Debieron avisar que el camino ni siquiera se había comenzado a construir. Se criticaban las irrisorias y flojas intelectualmente campañas políticas, hoy se siguen criticando, pero con nuevos protagonistas, aunque un par de veces con los mismos.

Esos pleitos dentro de los partidos políticos, nada nuevo. Solamente que ahora hay nuevos partidos, se han multiplicado por dos.

Esa violencia que mantiene al país en un luto ininterrumpido ya se advertía, aunque no con el salvajismo de estos últimos años. Instituciones nacionales de distinta naturaleza envueltas en escándalos de diversa índole, un mal crónico.

El descuido a la cultura, el desconocimiento de nuestros músicos, pintores y escritores, la falta de identidad nacional, son temas que quisiéremos dejar de tratar. En estos ya se ha gastado mucha tinta.

Quisiéramos hablar en estas páginas de otros temas, quisiéramos tener la oportunidad de leer otras cosas en el devenir nacional y poder contarle a los lectores sobre cómo salimos de la pobreza, cómo tenemos debates de altura, cómo superamos la corrupción, cómo atendemos a nuestros niños, cómo se brinda ahora educación y salud de calidad, sobre cómo terminamos de construir el país que cada quien se merece.

Perdón por los planteamientos utópicos en las últimas líneas, es solo que semana a semana quisiéramos muchos escribir sobre eso.

Y no, no vivimos en un bucle, el tiempo avanza con normalidad, quien no da un paso hacia adelante es el país. ¿Duele, no? Entre la poca memoria de las generaciones mayores y el desconocimiento de las nuevas supongo que está el problema. ¿Será que dentro de veinte años haré referencia a estos párrafos? Espero que no.