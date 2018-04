Columnistas

Hace algunos años, todavía en mi infancia, cuando en el estadio había fútbol un domingo por la tarde o un sábado por la noche en las cercanías de este, incluso en la ciudad entera había un ambiente especial, colorido, casi con aspecto carnavalesco, tan distinto a ahora que se respira miedo, sospecha, precaución porque al menor roce, al menor infortunio entre una afición y otra, o entre afición y Policía puede haber disturbios. Ha perdido aquí toda su alegría, todo su color.

Se ha criticado durante mucho tiempo la especial atención que se le da al balompié y el descuido en el que se tiene a otras disciplinas deportivas, o incluso a las artes, y no se falta a la verdad cuando se afirma eso, pero yendo más allá de esa popular y acertada reflexión, ¿no resulta paradójico que incluso la actividad a la que más presta atención el Gobierno de la República, la empresa privada y la mayoría de los hondureños esté pasando un momento crítico? Si pensamos al fútbol hondureño como empresa, a los equipos profesionales como empresas, salvo alguna excepción todos dirán: hemos fracasado.

Comenzando con que los estadios están vacíos porque la gente tiene miedo de ir y ciertamente algunas veces se aburre, siguiendo con que si se comparan las instalaciones incluso con estadios centroamericanos, para no ir muy lejos, los nuestros están desfasados, pasando por el poco interés que proporcionan los partidos nacionales prefiriendo ver cualquier cosa que pase fuera de nuestras fronteras, y concluyendo con que no se asistirá al evento mundial al que más empeño le ponen los hondureños. Se obtiene entonces un cuadro poco alegre.

El florecimiento de este deporte coincidió con el crecimiento industrial en Europa, se convirtió en un deporte para las masas y que entretenía a la clase obrera que pasaba todo el día en las fábricas, desatando desde su principio mucha violencia, y esto se ha vivido en casi todas partes del mundo: Inglaterra, Alemania, Argentina e Irán son ejemplos, pero en la mayoría se ha sabido solventar, y no ha dejado de ser una actividad lúdica, importante, lucrativa y hasta cultural para estos países.

Es cierto que hay temas más fundamentales y preocupaciones más grandes para un pueblo como el hondureño, sin embargo, el fútbol ha sido un desahogo, ha sido la más importante de las cosas no importantes del país, y si se pone tanto empeño como país en él, deberíamos ser más de lo que somos, debería estar todo lo relacionado al fútbol en mejores condiciones. ¿Qué se espera de aquello a lo que no le damos apoyo ni importancia?

¿Por qué que fallamos incluso en lo no trascendental aun cuando eso no trascendental nos importa tanto? El fútbol es solamente una excusa para hablar un poco de cómo nos va en los proyectos como país, y quisiera dar una respuesta positiva, pero no puedo más que decir que tenemos un fútbol incoloro, como el agua, pero menos vital.