Cuando no pagamos con la misma moneda José Adán Castelar

Pasaron años sin que pagara algo con monedas hondureñas. En la farmacia, la cuenta me salió de L 72.60 por cuatro cápsulas. Unos minutos antes en el supermercado me habían dado ese fastidioso suelto y decidí desquitarme: una moneda de diez centavos, otra de cincuenta; la muchacha con gabacha blanca las tomó sin inmutarse y yo con satisfacción por utilizar un dinero que hace mucho no vale nada.

Es una paradoja recelosa que el Estado gaste dinerales en acuñar una moneda que para los ciudadanos es una inutilidad incomodadora; y aunque ni nos fijemos en los detalles de estas piezas, con sus próceres, escudos y letras, la verdad es que no se graban en una troqueladora de garaje de un barrio cualquiera, se pagan millones de dólares a fábricas en Holanda, Finlandia o España.

Cuando nos dan el vuelto en monedas sentimos la necesidad ineludible de llevarlo, porque es nuestro dinero y lo defendemos; no lo contamos ni comparamos con las cifras de la caja registradora, no importa. Luego lo echamos en la bolsa derecha del pantalón y es una incomodidad porque se enreda con las llaves, o las pastillas, o el frasquito de gotas; en la bolsa izquierda, ni pensarlo, allí está el celular y puede rayarlo. Para las mujeres más fácil, al fondo del bolso, que a veces es un nido de pájaros.

Eso sí, los del súper, la farmacia o el café, le han encontrado provecho a acumular las monedas que nosotros subestimamos, y nos piden con entrenamiento impetrante que se las dejemos para construir aulas en no sé qué escuela, o apoyar a los niños de no sé qué fundación, o abastecer de agua, y cosas así que apenas escuchamos; tampoco tenemos certeza de que se hagan las obras o no, o si es gobierno tiene un control sobre esta recaudación de dinero del público, como manda la ley.

Con la sospecha como hábito, mejor nos llevamos las monedas a casa; pasan semanas sobre una mesa, y meses en la cómoda, y después en una lata de galletas, en una cesta, en un bote transparente, en bolsas plásticas que se almacenan por ahí. Algún día, pensamos, las vamos a contar, juntarlas por denominaciones, enrollarlas en papel, y las cambiaremos en el banco. Nunca pasa.

También otros descubrieron que la aleación metálica de las monedas tiene un valor más allá de lo que representan, valen por su peso, y las venden a negocios clandestinos, que después las exportan como chatarra para fundirlas. No es mala transacción, porque una libra se hace con unas cuarenta piezas de diez centavos, es decir, cuatro lempiras, y los compradores la pagan, digamos, a unos cuarenta lempiras. Pero es un delito grave.

Cada par de años a los del Banco Central se les ocurre que algo harán con ese dinero metálico, pero no se deciden. No ha faltado la propuesta que ante la inutilidad de las monedas se redondeen los precios, para pagar con lempiras enteros; por supuesto, los más listos, los que venden, querrán que el redondeo sea hacia arriba, que si algo cuesta L 15.50, se venda a L 16.00; y nosotros, consumidores insufribles, querremos pagar L 15.00.

A las monedas hondureñas les pasó lo peor que le ocurre al dinero: perdieron la confianza, no sirven para nada. No las reciben en las tiendas y ni siquiera las aceptan como limosna los que sobreviven en las calles. Por alguna razón las autoridades monetarias siguen acuñándolas. Quizás en un siglo o dos valgan algo para coleccionistas y estudiosos en una futura cultura numismática