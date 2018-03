Columnistas

Pude titular este comentario “Cuando los politiqueros atacan”, parafraseando al insigne historiador y escritor hondureño Longino Becerra, autor de, entre sus muchos textos de educación, ensayos y libros sociopolíticos, su magistral “Cuando las tarántulas atacan” que relata -bien documentado- la dura realidad de una época donde pensar era delito y actuar contra el sistema una sentencia a la desaparición, muerte y olvido.

“Politiquero, el que desvirtúa el verdadero fin de las ciencias políticas recurriendo a bajezas para mantener sus privilegios o los del grupo que integra. El clientelismo es uno de sus resultados directos, debido a que solo en una sociedad excluyente se pueden establecer esas asimétricas relaciones políticas donde se cambian favores por votos. La extrema pobreza es el caldo de cultivo ideal para que dirigentes mafiosos mantengan espacios de poder, desde donde solo tomarán medidas para contener a los marginados, pero sin políticas de inclusión. Conclusión, el pobre elige a quien lo contendrá como pobre, a quien nunca lo sacará de su pobreza porque él se alimenta de

su hambre”.

Define perfecto a nuestros supuestos políticos. Revisemos superficialmente su actuar para no escandalizarnos de su desempeño en contra de la institucionalidad, civilidad y honestidad ciudadana. Cada día una “mandracada” diferente, busqué su significado y me apareció el Congreso Nacional de Honduras. ¿Coincidencia? Revíselo para que se deleite y disminuya su tensión por vivir al día y de fiado, en ascuas, con temor y sin saber las intríngulis de los cabildeos de ayer que nos asustan hoy y nos desgraciará aún más el incierto mañana que sabemos vendrá irremediablemente a perjudicarnos.

Los dimes y diretes de Zelaya, politiquero sin oficio conocido y de Nasralla, saltimbanqui de oficio, son demostrativos de la carente educación política que identifica al ignorante y al payaso con ínfulas, pero sin dotes. La cámara de diputados retrata de cuerpo entero la mediocridad de los “legisladores”, así les dicen aunque no lo creamos. Hay de todo, diversidad de profesiones y de ignorantes, unos levantan la mano por orden de su bancada política, otros por inercia y mudez y los más por necesidad sin entender nada. Y legislan, que es lo peor, mientras una honorable representante del pueblo reparte rosquillas y otro pide que la DEA se lleve a la mayoría, por narcos, ladrones, etc. “Nos quedamos sin diputados”, asegura el culto asambleísta. Vamos muy mal, cada día peor. Aprueban leyes que favorecen a unos politiqueros y no a otros. Hablan de inconstitucionalidad a medias y violan a poquitos la Constitución que prostituyen y parte sin novedad. Juegan al enchute y nos clavan protegiendo a imputados en actos corruptos imperdonables, cuando todos tienen la presunción de culpabilidad. Los partidos ahí representados no nos representan, ellos parten y se reparten. El general dicta cátedra con mala memoria y peor conciencia. El médico abogado es inteligente y diligente. La excepción. El rector del peor fracaso liberal de la historia insiste en terminar con la militancia que sabe y puede. Libre compite con cruel desconocimiento. El Pinu en extinción solo tiene una voz femenina sin eco. Los demás, ¿quiénes,

dónde están?

Hay respetables personalidades de valor y con valores, pero no son ni serán escuchados en ningún poder del Estado donde prima el poder del poder omnímodo. Todos somos culpables de tener lo que tenemos. Qué pena que Honduras siga dando tumbos por no tener políticos,

sino politiqueros