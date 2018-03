Columnistas

Enfermarse en Honduras está casi prohibido y lo paradójico es que es difícil no hacerlo en un país de tanto drama, tanta crisis y tanto sufrimiento.

A lo que voy. Padecer cualquier malestar en la salud para los hondureños significa tener que ser asistido por un sistema cada vez más decadente. Quien se haya asomado a un hospital público sabe lo que digo.

No hablo de todos, pero sí de una buena parte. Casi cualquier hondureño puede contar lo dramático que es llegar a un centro de asistencia público, donde el personal trata con amargura y desdén el dolor del otro. Están incluidos quienes prestan servicio de seguridad, enfermería, administración y medicina. ¿No necesita un enfermo ser tratado justamente de la manera opuesta?

Dejando de lado la falta de cortesía y suponiendo que no fuese fundamental, creo que lo mínimo es la inmediatez y la diligencia en el servicio. El Estado es responsable de la salud y la vida de cada uno de sus ciudadanos. No vale menos la vida del pobre o del hondureño de tierra adentro, que viajó quizá solamente con el pasaje y una leve esperanza de curarse que la que atiende el mismo médico en una clínica privada.

Los empleados del sistema de salud deberían tener claro que como cualquier otro oficio o profesión, su trabajo es una vocación. Tanta amargura, desgano y negligencia en los hospitales y centros de salud se debe quizá a una falta de vocación. Se ha visto lastimosamente en la salud y la vida de los ciudadanos

una mercancía.

La medicina ha sido históricamente una profesión de mucho prestigio y con buena paga y es quizá este el motor de muchos que quisieron dedicarse a la salud. Todos tienen derecho de elegir lo que prefieran en función de sus propios criterios, sin embargo es ingrato olvidar que también quien llega para ser curado merece ser tratado con cortesía, respeto, diligencia y rapidez. Hay más variables que pueden influir en el trato irrespetuoso que se les da a los enfermos en Honduras. El hecho de que por ejemplo el Hospital Escuela Universitario sirva de centro asistencial para prácticamente todo el país provoca una altísima demanda, y sin duda agobia y agota a doctores, enfermeras, administrativos, pero es necesario reconocer que la persona que llega para curarse no tiene la culpa del olvido al que está expuesta.

El ejercicio de la medicina es una de las labores más altruistas y los médicos son responsables de la salud del otro no solo en los minutos de la consulta o la cirugía, sino en todo momento. ¿Por qué no se ha luchado por más hospitales? ¿Por qué no se ha luchado para que no falten los medicamentos, el material quirúrgico y

los exámenes?

También la población comete errores en relación con su salud, pero ¿no es el mismo Estado el responsable de la educación sanitaria de sus ciudadanos? Hay que comprender que en Honduras es fácil enfermarse y a la vez prohibido