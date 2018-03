Columnistas

En la España de un tiempo impreciso, un hombre, una fiesta, mucha gente. Desde que llega el tipo baila imparable, come insaciable, bebe imbatible. La madrugada, hora de irse, calle solitaria. Dos ladrones, un puñal, cien amenazas. Le roban el reloj, anillo, billetera. Y por no dejar, no le dejaron nada, le llevan también el traje, la camisa, los zapatos. Los bandidos huyen burlándose. El asaltado grita con dignidad y en calzoncillos: “Pero lo bailado no me lo quitan”.

Sabiduría popular, lección para vivir: emociones, sensaciones, experiencias quedan para siempre; lo material va y viene. Las mejores cosas de la vida, no son cosas. Diferencia insalvable entre lo que tiene precio y lo que tiene valor.

Todo sirve como excusa para desatender el insolente estrés cotidiano, aprovechar la Semana Santa y largarse por ahí, digamos, hacer turismo interno. No es fácil para muchos, porque cambiar súbitamente la rutina es inquietante; otros se desaniman por el temor de alejarse del nido; y están los que hace tiempo guardaron el espíritu de aventura en un rincón de la casa, en la bodega, en el clóset, en una gaveta, y no lo encuentran, así que prefieren el control remoto y el sillón frente a la tele.

Por supuesto que para salir de vacaciones el dinero es importante para tanta gente, muchísima, que sobrevive arañando las quincenas; o los muchos que no tienen trabajo, tantísimos, que subsisten a saber cómo y ni siquiera se plantean ese rollo de vacacionar. Pero hay quien no tiene billete, pero sí recursos a mano: un playa, un río, una montaña, un pueblo cercano, una familia hospitalaria, y vámonos.

A pesar del tiempo, la ciencia y las tentaciones, hay quienes no han perdido el fervor religioso y se apuntan a las diferentes actividades de las iglesias que, al fin y al cabo, es la esencia de la temporada, así que participarán en las procesiones, el vía crucis, la liturgia; y como una cosa no quita la otra, también se dan tiempo para un chapuzón.

El gobierno hace números y calcula que se movilizará esta semana un poco más tres millones de personas, un tercio de la población. La mayoría buscará inconscientemente su origen evolutivo volviendo al agua: repletará con bullicio y desenfado las orillas del Atlántico, los bordes del Pacífico, el lago de Yojoa, las sorprendentes cataratas, los históricos ríos, los balnearios artificiales, los restos arqueológicos, los parques nacionales, los pueblos familiares.

Si las cuentas salen bien, entre todos haremos circular unos siete mil millones de lempiras, se dice rápido, pero es un montón de dinero que se distribuirá entre tantos pequeños y medianos negocios, acomodados en el corredor turístico y en los destinos frecuentes, y cuyos dueños cruzan los dedos para que no llueva en los poquitos días que duran las vacaciones.

Se supone que las actividades de estos siete días generarán doce mil nuevos empleos; muchas familias resolverán aunque sea temporalmente la insolvencia asfixiante. De acuerdo con el gobierno, la intención es que el turismo cada año ocupe a más de 250 mil personas, que se convierta en un brazo importante de desarrollo económico. Tenemos todo: buen clima, mares tibios, ruinas fascinantes, montañas espléndidas; falta poco: visión de negocio y más inversión pública y privada en infraestructura.

Después de las vacaciones olvidarán sacrificios económicos, quemadas de sol, vicisitudes del viaje; quedarán recuerdos familiares, aventuras compartidas, momentos irrepetibles, emociones vividas. Y si las circunstancias son adversas se pueda decir como los españoles “que nos quiten lo bailado”.