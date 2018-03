Columnistas

La ciencia estudia el desarrollo del ser humano y testifica que ha sido lento, moroso, poblado de circunstancias extremamente difíciles, y que desde el ser primitivo que se alimentaba con hojas y granos hasta el sofisticado homo moderno, pasando por su ascenso histórico de lo vegetariano (ahora incluso más: vegano) a lo carnívoro, y desde el matriarcado primario al patriarcado violento y machista de la actualidad, transcurrieron decenas o cientos de siglos en que esta especie de ángel y monstruo que a la vez somos nosotros ascendimos desde el cieno, esto es del lodo, a la excelsitud.

You’ve come a long way, baby, podría decirse, estilo publicidad de whisky, a varones y hembras de hoy, extensa trayectoria de avance conseguido bajo el método de ensayo y error, tropiezo y ascenso, retardo y progreso, pero es innegable que la condición moderna de la población terrena es superior a nunca. Jamás el orbe había tenido tantos ingenieros, abogados, arquitectos, científicos, impresores, artistas, comerciantes, navieros, pilotos, inventores, diseñadores, dentistas e incluso orates y locos universales, investigadores y visionarios, aparte de milenaristas atrevidos que presumen de saber la verdad gnóstica, es decir cósmica (me refiero a patanes que se autotitulan apóstoles, profetas y sabios).

Se exceptúa un punto cenital en que la sociedad más bien ha retrocedido, que es su valoración del ente humano. A pesar de milenios de educación y de presión ética el individuo sigue matando a sus semejantes y congéneres por alguna causa material. Ha llegado a tal infravaloración la existencia cotidiana que se asesina por un teléfono móvil con valor de trescientos lempiras. Y es cuando uno empieza a preguntarse: ¿dónde está el mal, dónde reside el error? ¿Cómo ocurre que lo más preciado del universo, cual es la residencia corporal del alma, haya caído tan profundo que no se le reconoce como tal y más bien se le irrespeta? O en síntesis, ¿cuándo fue que comenzó el hombre a despreciar, a infra y desvalorar, poner por los suelos la dignidad de su semejante hasta el grosero grado de reducirlo y eliminarlo? ¿Quién nos otorgó el derecho de matar…?

Peor, ¿cómo se puede violentar la norma moral hasta el grado de asesinar no solo a otro semejante sino a alguien que aglutina a la colectiva voluntad, coro griego, auspicio o deseo, al sueño común, como fue el caso de Berta Cáceres, cuyo homicidio es un acto de lesa humanidad?

Para que haya tal transgresión ética es que el deterioro llegó al máximo extremo, es decir a su peor bajeza social. Si por una cosa se resta la vida (aunque esa cosa valga millones) es que hemos extraviado, definitivamente, el principio idóneo y valorativo de la convivencia. Ya no hay nadie que valga más que la cosa, ninguno que la supere, y por la cosa nos urgimos dispuestos al delito, malhaya quien se oponga… Matar a Berta fue un acto empresarial-militar de gravísimo error político, pues además de que esculpieron a una viva heroína despertaron como nunca a la conciencia comunitaria, que tanto se esmeran por silenciar, anestesiar y llevar a los abismos de la alienación y la enajenación. Todo por el usufructo, la propiedad, la posesión y lo material.

Y entonces, ¿cuál es el límite de la codicia? ¿Con cuánto se te sacia, ladrón diputadil, industrial, presidencial? Y una vez que tengas los armarios colmados de billetes, ¿cómo evitarás que la sangre chorree las manos de tus hijos cuando los hereden…? Si es verdad, como dice la sabiduría antigua, que la sangre llama a la sangre, ¡qué enorme maldición se echan los asesinos sobre ellos mismos con el crimen!