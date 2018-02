Columnistas

Dionisio de Herrera sentenciaba que el pueblo es un niño que llora si lo asean, lo que debe hacerse en ocasiones diciéndole lo cierto, aunque se lamente. Y la verdad es que vivimos en la suciedad y parece agradarnos, que como nación rehuimos la pulcritud y que el problema empeora en vez de desaparecer. La Tegucigalpa de 1960, cuando viajé a estudiar en la Escuela Superior, no era joyita pulcra pero excepto por la abundancia dispersa de materiales de construcción se veía poca basura pública. Nuestros padres administraban una ética sanitaria que impedía lanzar a la calle el desperdicio, mientras que la autoridad comunal era estricta y cumplidora.

En San Pedro Sula, por ejemplo, y en otros municipios, la ley prescribía a cada hogar barrer la mitad de su calle, e incluso al verano regarla para aplacar polvos. Hoy esto se ve escasamente en pueblos de occidente y del oriente, es decir lejanos de la faja central (de Cortés a Valle) donde vivimos los ladinos o mestizos, los más sucios, malcriados, bocones y violentos de la república. Que alguien contradiga esta afirmación.

Visité Panamá 19 veces en décadas anteriores y era un cubo de basura, hasta que en la vigésima llegada encontré la sorpresa (he contado esto antes): sana y limpia, resplandeciente. El taxista informó que ahora había canecas para los detritus en cada esquina y que las multas eran descomunales (US$2,000 por ensuciar la autopista aeroportuaria). Pareció maravilloso, pero hoy Tokio gana la palma ya que en esa urbe no se ve un solo barril para desechos y un japonés explica el fenómeno: “desde la escuela primaria nos educan para llevar siempre la basura a casa y jamás tirarla a la avenida” (cosa que se hace aquí desde los autos más caros, cuánta contradicción, o como exigía aquel rótulo en Guatemala: “prohibido tirar basura dentro del autobús”). Con lo que la deducción es lógica y repetida: pueblo que no ensucia no es el que más canastas usa para desperdicios sino el que lanza menos basura. Que el nuevo ministro de Educación cree una de esas autoelogiadas comisiones burocráticas para que le provea una ley que implante, severamente, lo mismo en Honduras.

Como todo lo que acontece acá, la causa de tanto deterioro reside en la carencia de educación (del hogar a la empresa), en el irrespeto a la urbanidad, el civismo y la cortesía básicas (de viejos a jóvenes) y en la ausencia casi total de sentido de responsabilidad frente al ambiente. Vivimos como animales en jaula, ajenos al daño que cada uno de nuestros actos puede causar a otros y a la naturaleza, o no importa. Nos acostumbramos a residir entre la basura (dudo sobre cómo titular tal categoría de pencos) y las peores son las autoridades, incapaces de generar estilos, discursos y escuelas de correcta conducta social, modelos respetuosos y responsables, sentido de sanidad, rechazo a la puercada cotidiana (que ya ni vemos, dormimos anestesiados, cosa que es la alienación) y sin sentido de patria ya que importa un comino que nuestros hijos y descendientes repitan, eternicen, nuestra viciosa experiencia de sucios…

Y no es asunto de clase o dinero, de pobres ni ricos (los líderes religiosos, pícaros que estafan a débiles mentales, ¿no podrían hacer algo al respecto?). Los barrios marginales son la peor presencia de la nación, y no sólo porque no pasa el basurero sino por costumbre, así como los mismos que perfumados aparecen en las páginas sociales de los medios son con frecuencia quienes cometen similares delitos ecológicos.

Me duele, pues soy parte de ello, pero debía llegar una mañana en que estaría obligado a escribir estas cosas