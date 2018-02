Columnistas

La deuda imposible que carga la espalda de la justicia es la deuda moral, firmada con sangre en las letras de cambio, de la morosidad con el delito. Le debemos al país, a la justicia, al Estado de derecho. ¡Hay que pagarle!

Por eso, más allá de una hoja de vida, un currículo planchado en los laboratorios de la buena costumbre y de las relaciones públicas, queremos que el nuevo fiscal general tenga una hoja de ruta que nos conduzca a la urgente cancelación de la deuda moral con Honduras.

Queremos un fiscal general que no confunda el derecho con la ley, ni la justicia con la cacería de rateros comunes. Que desafíe la realidad actual con la firme convicción de que esto va a cambiar en nombre de la ley, esa ley que es igual para todos, no solo para el “jefe” que lo nombre. Que confíe en la sociedad y que emplee su poder para incidir sobre la construcción de mejores condiciones de justicia. Que no entorpezca el empoderamiento de las víctimas, cuando estas piden paz de los capataces del poder.

Esa debería ser la misión esencial del nuevo fiscal. Un fiscal que amplíe los niveles de participación, en torno a propuestas de seguridad colectiva. Que fortalezca las organizaciones que luchan contra la corrupción y su protagonismo en las soluciones de los problemas nacionales. Que impulse a la institucionalidad para que asuma como entidad con la capacidad de decidir, exigir y comprometerse en la batalla contra la impunidad.

Un fiscal que sirva, no servil, que agache la cabeza ante la ley, no ante su patrón, un funcionario que funcione y promueva cambios y transformaciones.

Un jurista que pueda encuadrarse ante las libertades y derechos, no que se cuadre ante los poderosos.

Que sea práctico y prudencial, que contribuya a hacer posible y a mejorar la convivencia entre sus conciudadanos, no que los condene por el color de su bandera ideológica. Que tenga dignidad moral en el ejercicio de la profesión jurídica, templado en el acero del derecho y que lo profese con clara conciencia de las virtudes y la sabiduría precisas del buen juicio sobre el bien común. Que no vea la Fiscalía General de la República como un instrumento para la búsqueda de los fines. Que sea pluralista con las libertades existentes en la sociedad.

Por esta razón, señores diputados, hay que advertir los conflictos en que este tipo de deliberación es demandada, y encuentre una persona ideal en la práctica de estas conductas.

Este debate político requiere la oportunidad de un juicio histórico que el Congreso Nacional (CN) decidirá en los próximos días, para valorar adecuadamente los intereses en juego y decidir conforme a los valores que ha de defender este Congreso que está al frente del escenario, con las razones de establecer marcos de convivencia política que contribuyan a reforzar este ideal. Por estas razones, es evidente un cambio urgente para remediar los males de nuestro país, y eso pasa por un nuevo fiscal general con completa independencia y con total imparcialidad. Porque, en buen castellano, no en un dialecto impune; la naturaleza moral y profesional del buen juicio nos ha enseñado que la reelección, como en algunos casos, destruye la democracia.

Por lo tanto, lo que queremos es un fiscal general que sea fiel a la Constitución y demás las leyes, no a su amo