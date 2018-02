Columnistas

Conmoción general ha producido la inesperada para muchos y anticipada para otros renuncia del señor Juan Jiménez Mayor como vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Los protagonistas Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Sr. Juan Jiménez Mayor se han embarcado en cartas públicas y tuits, donde han salido a relucir términos que revelan sus temperamentos ardientes, lo que parece está terminando en algo casi personal.

En el patio nacional, tormenta de culpabilidades, dirigidas hacia el secretario general Almagro y en medio de la vorágine de alegatos, un tenebroso sector “relamiéndose los bigotes”: la corrupción; por haber obtenido una victoria estratégica.

Creemos que el éxito de la Maccih no está en tal o cual vocero de tales o cuales capacidades personales, no importa a quién traigan, igual fracasará. Y es que la semilla del fracaso no está ni en Almagro ni en Jiménez ni en el que traigan, sea este o no “yuca”. Está más bien en la naturaleza misma de la Maccih, que la hace muy vulnerable a los embates de una corrupción orgánica y sistematizada. Parece que muchos olvidaron que, en el convenio firmado entre el Estado de Honduras y la OEA, la Maccih tiene funciones muy cándidas: apoyar, fortalecer, contribuir y proponer, carece de atribuciones ejecutorias que le permitieran investigar, acusar, detener y juzgar a los responsables: algo así como una Cicig, cuyas acciones son inmediatas y contundentes. El estamento de la corrupción se preocupó oportunamente de enviar a su siniestro Fouché a la sede de la OEA, a negociar los términos del convenio: suficientes para aliviar la presión social, pero a la medida de los intereses de los potenciales afectados.

Así, por su propio enunciado de objetivos en Honduras, establecidos en el convenio, la Maccih lleva dentro de sí el germen de su debilidad. No puede ni podrá contra la sólida e inexpugnable hasta ahora estructura de la corrupción, la que, en la última década se ha extendido como una hiedra en todos los sectores del Estado y la sociedad y que su élite política ha consolidado graníticamente en el Congreso Nacional un poder arrollador, que desde meses atrás comenzó a dar frutos, al emitir una modificación a la ley del presupuesto para neutralizar la acción judicial contra la red de diputados que manipularon en su beneficio personal fondos destinados para ayudas sociales. El Poder Judicial, cooptado por esa estructura, a la velocidad de un rayo cerró el caso y lo trasladó al Tribunal Superior de Cuentas para su manejo; el engavetamiento de la Ley de Colaboración Eficaz el empantanamiento de la revisión de la ley de secretos, para solo citar unas pocas acciones que el poder corrupto enquistado en los poderes del Estado, ha ejecutado para neutralizar a la Maccih.

Por otro lado, sorprende la excesiva afiliación del señor Jiménez con personajes titulares de organismos operadores de justicia; quienes se prestaron desde el Poder Judicial, a violar descaradamente la Constitución de la República, haciendo posible una reelección presidencial ilegal. ¿Es confiable asociarse con alguien que no respeta la ley fundamental? El señor Jiménez debió saber como todo un experto que se dice es, que en la ignorancia y la excesiva confianza está el peligro.

Es vergonzoso tener que recurrir a intervenciones extranjeras para combatir la corrupción en nuestro país, pero a ese grado de degradación nacional nos llevaron los políticos sin escrúpulos. Las fuerzas sociales que fueron las que crearon las condiciones para que naciera la Maccih debieran aprovechar esta coyuntura para exigir un replanteamiento de los objetivos y atribuciones de la misión, de lo contrario anticipamos que continuará el viacrucis de frustraciones